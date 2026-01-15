الخميس 15 يناير 2026
محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ أسيوط في احتفالية
محافظ أسيوط في احتفالية ليلة الإسراء والمعراج، فيتو
شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والذي أُقيم بمسجد الجامع "البقلي" بحي غرب مدينة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور علي محمود رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط والدكتور محمد عبد اللطيف مدير إدارة الدعوة، والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ جمعة سليم، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط التي ألقاها فضيلة الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والتي تناول خلالها أحداث ومعاني ليلة الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة، مؤكدًا أنها ليلة تكريم وتشريف وتثبيت لقلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وخلال كلمته، قدم محافظ أسيوط التهنئة للقيادة السياسية، وللشعب المصري عامة، وأبناء أسيوط خاصة، بهذه المناسبة الدينية العطرة، مؤكدًا أن مثل هذه المناسبات تسهم في ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز روح الانتماء والعمل، وتوحيد الصف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر ضرورة استثمار هذه المناسبات المباركة في تعزيز معاني العطاء والإخلاص، واتخاذها دافعًا لمواصلة العمل والبناء من أجل رفعة الوطن، في ظل ما تشهده الدولة من جهود تنموية شاملة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالأمن والاستقرار والازدهار.

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

واختتم الاحتفال بتقديم التواشيح الدينية والابتهالات، ثم حرص المحافظ على مصافحة المشاركين وتبادل التهاني بهذه المناسبة، والتقاط الصور التذكارية.

