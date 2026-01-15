محافظ أسيوط يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

18 حجم الخط

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والذي أُقيم بمسجد الجامع "البقلي" بحي غرب مدينة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور علي محمود رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط والدكتور محمد عبد اللطيف مدير إدارة الدعوة، والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ جمعة سليم، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط التي ألقاها فضيلة الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والتي تناول خلالها أحداث ومعاني ليلة الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة، مؤكدًا أنها ليلة تكريم وتشريف وتثبيت لقلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وخلال كلمته، قدم محافظ أسيوط التهنئة للقيادة السياسية، وللشعب المصري عامة، وأبناء أسيوط خاصة، بهذه المناسبة الدينية العطرة، مؤكدًا أن مثل هذه المناسبات تسهم في ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز روح الانتماء والعمل، وتوحيد الصف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر ضرورة استثمار هذه المناسبات المباركة في تعزيز معاني العطاء والإخلاص، واتخاذها دافعًا لمواصلة العمل والبناء من أجل رفعة الوطن، في ظل ما تشهده الدولة من جهود تنموية شاملة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالأمن والاستقرار والازدهار.

واختتم الاحتفال بتقديم التواشيح الدينية والابتهالات، ثم حرص المحافظ على مصافحة المشاركين وتبادل التهاني بهذه المناسبة، والتقاط الصور التذكارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.