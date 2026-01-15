كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط تنظم تدريبا للطلاب مع الشركات

18 حجم الخط

قامت كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط، بزيارة إلى شركة النيل للسكر، برئاسة المهندس بهاء الجندي الرئيس التنفيذي للمصنع في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع الصناعي، وذلك في إطار ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

ضم وفد الكلية الدكتور صالح محمود إسماعيل عميد الكلية، والدكتور محمد بدري محمد علي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة عبد الحق المدرس بقسم علوم وتكنولوجيا صناعة السكر، وذلك لبحث آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب العملي لطلاب الكلية داخل مصانع الشركة، وتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الصناعة، وربط البرامج الدراسية بالتطبيقات الصناعية الواقعية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الشراكات مع المؤسسات الصناعية الوطنية تمثل محورًا رئيسيًا في تطوير التعليم التطبيقي ودعم البحث العلمي الموجّه لخدمة قضايا التنمية والإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تسهم في توسيع مجالات التدريب الميداني للطلاب، ورفع جودة الخريجين، بما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الدكتور صالح محمود إسماعيل أن الكلية تحرص على توثيق التعاون مع شركات صناعة السكر، انطلاقًا من دورها الأكاديمي في دعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التكامل بين الجانبين العلمي والتطبيقي.

توفير فرص تدريب للطلاب والمشاركة في الأبحاث التطبيقية

وأكد المهندس بهاء الجندي ترحيب شركة النيل للسكر بالتعاون مع الكلية، مشيرًا إلى سعي الشركة للإسهام في تطوير العملية التعليمية من خلال توفير فرص تدريب للطلاب، والمشاركة في الأبحاث التطبيقية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتحسين الأداء الفني والإنتاجي داخل مصانعها.

تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد بدري محمد علي إلى أن الكلية تعمل على تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي بما يتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة، مؤكدًا أن التعاون مع شركة النيل للسكر يفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين لتنفيذ أبحاث تطبيقية تخدم قطاع صناعة السكر وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

كما أوضحت الدكتورة مروة عبدالحق، منسق مذكرة التفاهم، أن هذا اللقاء يمثل خطوة عملية نحو تفعيل بنود التعاون، لا سيما في مجالي تدريب الطلاب وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات شركة النيل للسكر، ضمّ المهندس عبد المطلب سعفان رئيس قطاع الهندسة، والكيميائي وحيد أبو العلا رئيس قطاع الجودة، والمهندس صفوت شوكت رئيس قطاع الإنتاج، والكيميائي بلال عطية رئيس قطاع السلامة والأيزو، إلى جانب المهندس يوسف فخري مدير عام الصيانة الميكانيكية، والمهندس محمد شوقي مدير عام البحوث والتطوير، والكيميائي أحمد فاروق مدير أول إنتاج، والمهندسة لمياء إبراهيم مدير التخطيط، والكيميائي أحمد البادي مدير مراقبة الجودة.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود جامعة أسيوط لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع الصناعي، ودعم التكامل بين التعليم الجامعي والبحث العلمي ومتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.