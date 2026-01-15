مستشفى أطفال جامعة أسيوط يستقبل 61 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال 2025

18 حجم الخط

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن حصاد إنجازات مستشفى الأطفال خلال عام ٢٠٢٥م، تحت إشراف الدكتور ياسر فاروق، مدير المستشفى، حيث شهد استقبال 61669 حالة بالعيادات الخارجية، و74885 حالة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط يعد أحد أهم الصروح الطبية المتخصصة في صعيد مصر، لما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية متميزة للأطفال، على أيدي نخبة من كبار أساتذة طب الأطفال، مشيدا بما حققه المستشفى خلال عام ٢٠٢٥م من إنجازات متميزة، كان من أبرزها افتتاح وحدة مناظير صدر الأطفال المجهزة بأحدث التقنيات، وافتتاح وحدة الأشعة المقطعية، وعيادة التشخيص عن بُعد، إلى جانب تجديد غرفة المبتسرين، وتطوير وحدة الغسيل الكلوي الصناعي، فضلًا عن تزويد المستشفى بعدد من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة طبية حديثة أخرى.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن مستشفيات الجامعة بمختلف تخصصاتها تواصل جهودها لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في توفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية أن مستشفى الأطفال يقدم خدمات طبية متخصصة من خلال عدد من الوحدات الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن عام 2025 م، شهد العديد من أعمال التطوير والتجديد، من بينها تجديد محطة معالجة المياه بوحدة الكُلى، واستكمال أعمال إنشاء الدور السابع لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

دعم المستشفى بالأجهزة الطبية الحديثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه في إطار الشراكة المجتمعية بين مستشفيات جامعة أسيوط وعدد من المؤسسات المجتمعية تم دعم المستشفى بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، من بينها أجهزة مناظير للأطفال (القولون والمعدة)، ووحدة تحكم ومصدر ضوئي، مشيدًا بنجاح الفرق الطبية في إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة والفريدة، بما يعكس حجم الجهد المبذول ودور المستشفى المحوري في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال على مستوى الصعيد والجمهورية.



وفي السياق ذاته، كشف الدكتور ياسر فاروق أن مستشفى الأطفال استقبل خلال عام 2025 م، (74885)، حالة من مختلف المحافظات، بواقع 67 ألف حالة من محافظة أسيوط، و(2211) حالة من سوهاج، و(1619)حالة من المنيا، و(1122) حالة من البحيرة، و(724) حالة من قنا، و(405) حالات من أسوان، و(311) حالة من الوادي الجديد، و(204) حالات من الأقصر، و(170) حالة من محافظات أخرى، بالإضافة إلى (13) حالة من دول عربية مختلفة، مشيرا إلى أن المستشفى سجل (22197) حالة دخول، و(41420) حالات بالمعمل، وتسجيل (12844) حالة بوحدة الاستقبال، إلى جانب إجراء 5950) عملية جراحية.

