محافظات

جامعة أسيوط تعلن انطلاق النسخة الثانية من برنامج «اختراق سوق العمل»

أعلنت جامعة أسيوط عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من برنامج «اختراق سوق العمل»، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 4 فبراير 2026، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبالتعاون مع إحدى المؤسسات للتنمية الاجتماعية.

يُقام البرنامج في جامعة أسيوط تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع أحمد محمود المنصوري منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

تأهيل أكثر من 2000 طالب وطالبة لسوق العمل

وأكد رئيس جامعة أسيوط يستهدف البرنامج تأهيل أكثر من 2000 طالب وطالبة لسوق العمل من خلال ورش تدريبية مكثفة يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات متعددة، إلى جانب توفير 1000 فرصة عمل عبر ملتقى توظيفي شامل يُعقد في ختام فعاليات البرنامج.

ويُوجَّه البرنامج إلى طلاب الفرقة الرابعة وخريجي أعوام 2023 و2024 و2025، وذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المستفيدين من وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وطلاب تكافل وكرامة.

وتشمل المجالات التدريبية التي يتيحها البرنامج مجموعة متنوعة من التخصصات الحديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والتسويق بالعمولة، وتطوير الأعمال، وصناعة المحتوى، والتسويق الإلكتروني، والموارد البشرية، والمهارات الشخصية، بما يسهم في تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لجائزتي أفضل رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه لـ 2025/2026

جامعة أسيوط تعلن فتح باب التقديم لمنح دراسية بدولة المجر لعام 2026–2027

كما يوفر البرنامج فرصة متميزة للتواصل المباشر مع مرشدين مهنيين، لدعم المشاركين في تحديد مساراتهم المهنية واكتساب التوجيه اللازم لبناء مستقبل مهني ناجح ومستدام.

وتدعو جامعة أسيوط طلابها إلى المشاركة والتسجيل عبر استمارة التقديم على هذا الرابط 
 

