محافظة المنوفية تغلق محال تجارية في شبين الكوم والبتانون بسبب التراخيص (صور)

شن حي شرق شبين الكوم في محافظة المنوفية، حملة مكبرة على المحال التجارية والورش بنطاق بنطاق الحى، وذلك ضمن حملات المرور الميداني التي تستهدف التأكد من سلامة الموقف القانوني للمحال والمنشآت.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من الأنشطة التي تعمل بدون تراخيص، وبناءً عليه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وغلقها طبقًا لأحكام القانون، حفاظًا على النظام العام وحماية حقوق المواطنين

غلق المحال غير المرخصة بشبين الكوم

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفي إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والالتزام بالقوانين المنظمة.



وأكد رئيس الحي استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع التشديد على ضرورة توفيق أوضاع المحال والورش طبقًا للاشتراطات القانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان سلامة المواطنين داخل نطاق الحي.

غلق المحال المخالفة والغير مرخصة بالبتانون في شبين الكوم



كما شنت الوحدة المحلية بالبتانون في شبين الكوم، حملة لغلق المحال غير المرخصة والتي لم تستوف إجراءات التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط.

جاء ذلك بحضور أحمد عاشور رئيس الوحدة، ومدير مركز الإصدار برئاسة المركز المهندسة ريهام أنور، ومسئول قسم إصدار التراخيص بالمركز وقسم رخص المحلات والإزالات بالمركز والوحدة ورئيس القسم الفنى بالوحدة المحلية والشرطة.





وقد تم حث المواطنين على سرعة التوجه للمركز التكنولوجى لاستخراج الرخص المطلوبة ومزاولة النشاط.

