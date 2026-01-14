ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية (صور)

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة للتفتيش على المحال العامة ومحال بيع اللحوم والدواجن، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق.

مشاركة الطب البيطرى والمجازر فى الحملة

وجاءت الحملة برئاسة سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، بتكليف من اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، وبمشاركة الدكتور طه رزق مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور محمد فتحي، والدكتور أيمن سويلم.

التحفظ على دواجن محقونة بالمياه فى المنوفية

وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن دواجن محقونة بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل نطاق الحي الغربي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحال العامة وتشديد الرقابة على الأسواق، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم، وحرصًا على الصالح العام.

ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر وتحرير 223 محضرا تموينيا بالمنوفية

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شنت حملات تموينية مكبرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، استهدفت المرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

233 محضرا للمخالفين فى المنوفية

وأسفرت الحملات عن تحرير 135 محضر مخالفة للمخابز، تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، كما تم تحرير 88 محضر مخالفة للأسواق، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر المقرر.

ضبط سكر وأسمنت مجهولي المصدر بالسادات

وفي إطار الحملات تم ضبط 2 طن سكر و3 أطنان أسمنت بدون مستندات ومجهولة المصدر بمركز ومدينة السادات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، حفاظا على حقوق المواطنين وردع المخالفين.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظا على سلامة المواطنين وجودة المنتجات المتداولة بالأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.