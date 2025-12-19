الجمعة 19 ديسمبر 2025
المؤشرات الأولية، تقدم السبكي عن دائرة الباجور في المنوفية

فرز الاصوات،فيتو
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة مركز الباجور، المؤشرات الأولية لنتائج التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات بمقار اللجان.

 

عدد الأصوات

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة يبلغ 264 ألف ناخب، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة 73 ألفًا و744 ناخبًا.

وأضافت أن عدد الأصوات الباطلة وصل إلى 5 آلاف و215 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 68 ألفًا و529 صوتًا.

وبحسب النتائج الأولية، حصل المرشح الدكتور أحمد السبكي على إجمالي 36 ألفًا و122 صوتًا، في حين حصل المرشح محمد فايز على 32 ألفًا و407 أصوات.

