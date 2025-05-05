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حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة أعمدة الإنارة في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة السلام بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة أعمدة الإنارة في مدينة السلام.

وقال المتهمان أمام النيابة العامة إنهما تخصصا في سرقة كشافات أعمدة الإنارة وأغطية بالوعات الصرف الصحي، حيث يتم بيع الكشاف الواحد لأحد الأشخاص يعلم أنها من متحصلات سرقة بمبلغ 50 جنيها.


وأشار المتهمان إلى أنهما ينفقان متحصلات نشاطهما الاجرامي على متطلباتهما الشخصية وشراء الآيس المخدر.


سرقة أعمدة الإنارة بمدينة السلام 


وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله  شخصان وهما يسرقان كشاف من أحد أعمدة الإنارة بمدينة السلام.
وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزتهما كشاف الإنارة المستولى عليه.
بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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