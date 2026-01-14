محافظ المنوفية: توجيه الدعم للتوسع في المشروعات التطبيقية داخل مدارس التعليم الفني

18 حجم الخط

اطلع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، على نموذج تجريبي لكشك متنقل يتم تصنيعه داخل ورش مدارس التعليم الفني بالمحافظة، وذلك للمساهمة في دعم المشروعات الخدمية وتوفير منافذ حضارية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ومحمد صلاح مزروع، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.



الموافقة المبدئية وتنفيذ نموذج تجريبي على أرض الواقع



ووافق محافظ المنوفية على الفكرة من حيث المبدأ، موجّهًا المختصين بتنفيذ نموذج للتجربة على الطبيعة، على أن يتم التوسع في التنفيذ حال نجاح النموذج المقترح، بما يسهم في تعظيم الموارد الذاتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.



دعم ذوي الهمم بتصنيع كراسي متحركة محلية الصنع



كما اطّلع المحافظ على نماذج من الكراسي المتحركة التي يتم تصنيعها وتجميعها داخل ورش التعليم الفني، في إطار دعم وتمكين ذوي الهمم، وتوفير احتياجاتهم من الأجهزة التعويضية بأعلى جودة ممكنة وبأقل تكلفة.



وأشاد محافظ المنوفية بمستوى التصنيع وجودة النماذج المعروضة، موجّهًا بدراسة التوسع في إنتاج تلك الكراسي لتلبية احتياجات أكبر عدد من المستفيدين على مستوى المحافظة.



التعليم الفني ركيزة أساسية لربط التعليم بسوق العمل



وثمّن محافظ المنوفية الدور الحيوي الذي تقوم به مدارس التعليم الفني في ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل إضافة نوعية تعكس مهارات الطلاب وقدرتهم على الابتكار والإنتاج.



وشدّد المحافظ على ضرورة تعميم الاستفادة من هذه النماذج المتميزة، والتوسع في تنفيذ المشروعات التطبيقية داخل مدارس التعليم الفني، بما يدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة ويعزز مشاركة الطلاب في خدمة المجتمع المحلي، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح هذه المبادرات.

