بعد انتهاء فترة عملها سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة، معلومات عن هيرو مصطفى؟

بعد انتهاء فترة عمل السفيرة هيرو مصطفى في السفارة الأمريكية بالقاهرة، توجهت برسالة شكر للمصريين وطقم العاملين بالسفارة.

وأضافت هيرو مصطفى في رسالتها: إلى أسرة السفارة الأمريكية الرائعة شكرًا من أعماق قلبي. أنا ممتنة ومقدّرة تفانيكم في خدمة الشعب الأمريكي، ورعايتكم للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر. كان شرفًا لي أن أخدم كسفيرتكم.

وتابعت: وإلى زملائي وأصدقائي المصريين: شكرًا لحكمتكم ودعمكم وشراكتكم.وداعًا يا أم الدنيا!

فمن هي هيرو مصطفي؟

هي دبلوماسية أمريكية من أصول كردية في إقليم كردستان العراق، ولدت في أربيل بإقليم كردستان العراق عام 1973، وأمضت عامين من طفولتها في مخيم للاجئين قبل أن تصل مع أسرتها التي طلبت اللجوء السياسي في الولايات المتحدة عام 1976، وكان والدها ناشطًا سياسيًا معارضًا لنظام حكم صدام حسين.

وبعد استقرار عائلتها في الولايات المتحدة، درست هيرو في المراحل التعليمية الأولى في ولاية داكوتا الشمالية، وحصلت على شهادتها الجامعية الأولى من جامعة جورج تاون في عام 1995.

هيرو مصطفي تتحدث 9 لغات

ودرست هيرو الأمن القومي ودراسات الشرق الأوسط.، ثم حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية "وودرو ويلسون" للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستن.

وتتحدث هيرو مصطفي تسع لغات إلى جانب لغتها الأم الكردية، وهي الإنجليزية والعربية والروسية والهندية والفارسية واليونانية والإسبانية والبرتغالية والتركية.

بداية حياة هيرو مصطفى العملية

عملت هيرو مصطفى في إدارة منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة بعد تخرجها مباشرة، ثم تنقلت بين عدة دول عربية وآسيوية وأوروبية لمتابعة مسيرتها المهنية.

وكانت أولى رحلاتها إلى البوسنة للإشراف على الانتخابات المحلية هناك، ثم الإمارات، حيث شغلت منصب رئيس تحرير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي.

وفي عام 1999، انضمت للعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، فعملت مسؤولة سياسية عن حقوق الإنسان ومشكلات الاتجار بالبشر في العاصمة اليونانية، أثينا، ثم مستشارة في القنصلية الأمريكية في بيروت.

بداية عمل هيرو مصطفى مع إدارة بايدن

وشغلت هيرو منصب كبير المستشارين لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وقدمت الاستشارات بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا ووسطها، من مارس 2009 حتى 2011.

وعملت هيرو مصطفي مساعدة خاصة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، وفي العراق، عملت منسقة بين السلطات العراقية وسلطة التحالف المؤقتة لمحافظة نينوى بشمال العراق.

وشغلت منصب مديرة شئون العراق وأفغانستان بين عامي 2004 و2005 أثناء عملها في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

ومنذ عام 2005 إلى 2006، استلمت منصب مدير الشئون الإسرائيلية والفلسطينية والأردن في المجلس.

