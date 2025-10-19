قيمته الغذائية عالية، طريقة عمل مخلل الكرنب الأحمر

طريقة عمل مخلل الكرنب الأحمر، مخلل الكرنب البنفسجي من أشهى وأجمل أنواع المخللات التي تزين المائدة بلونها الزاهي ونكهتها المميزة.

وطريقة عمل مخلل الكرنب الأحمر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويعتبر من المخللات الشعبية الشهيرة، وهو لا يضفي فقط طعم رائع إلى الأطعمة، بل أيضا لمسة جمالية بفضل لونه البنفسجي الجذاب.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل مخلل الكرنب الأحمر.

مكونات عمل مخلل الكرنب الأحمر:

1 رأس كرنب أحمر متوسط الحجم

½ كوب من الخل الأبيض

3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن

1 ملعقة صغيرة من السكر

4 فصوص ثوم مقشرة ومهروسة

1 ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة أو الكمون حسب الرغبة

2 كوب من الماء المغلي المبرد

قرون فلفل حار اختياري لإضافة نكهة حارة

برطمان زجاجي محكم الغلق

طريقة عمل مخلل الكرنب الأحمر

اغسلي رأس الكرنب الأحمر جيدا بالماء لإزالة أي أتربة أو شوائب.

قومي بتقطيعه إلى شرائح رفيعة أو مربعات صغيرة حسب الرغبة.

ضعي الكرنب المقطع في مصفاة ورشي عليه القليل من الملح، واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يخرج جزء من مائه الطبيعي ويصبح أكثر طراوة.

في وعاء، اخلطي الماء مع الخل والملح والسكر وقلبي حتى يذوب الملح تماما.

يمكنك إضافة فصوص الثوم وحبوب الكزبرة أو الكمون للمحلول لإضافة نكهة مميزة.

ضعي شرائح الكرنب الأحمر في البرطمان الزجاجي بالتدريج، ويمكنك وضع قرن فلفل حار بين الطبقات إذا كنتى تفضلين المذاق الحار.

اسكبي محلول التخليل فوق الكرنب حتى يغطيه تماما.

تأكدي من عدم وجود فراغات هواء داخل البرطمان، ويمكن الضغط برفق على الكرنب باستخدام ملعقة.

أغلقي البرطمان بإحكام.

اتركي البرطمان في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 إلى 5 أيام حسب درجة الحرارة المحيطة.

بعد ذلك، ضعيه في الثلاجة للحفاظ عليه طازج وللحصول على طعم متوازن.

يصبح المخلل جاهز للأكل عندما يتحول الكرنب إلى لون أفتح قليلا ويكتسب نكهة حامضة لذيذة.

لنجاح المخلل استخدمي كرنب بنفسجي طازج ولونه زاهي، لأن الكرنب الذابل يعطي لون باهت للمخلل.

لا تستخدمي الملح الميود لأنه قد يجعل المحلول عكر ويؤثر على التخليل.

يمكن إضافة شرائح جزر أو فلفل ملون مع الكرنب للحصول على مزيج ألوان جذاب وطعم متنوع.

لا تفتحي البرطمان كثيرا خلال فترة التخليل حتى لا يدخل الهواء ويفسد المخلل.

يفضل حفظ المخلل في الثلاجة بعد فتحه للحفاظ على نكهته وقوامه المقرمش.

فوائد الكرنب الأحمر الصحية

غني بمضادات الأكسدة التي تقوي المناعة وتحارب الالتهابات.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وK المهمين لصحة البشرة والعظام.

يساعد على تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء.

منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مثالي لمتبعي الحميات الغذائية.

يحتوي على الألياف التي تشعر بالشبع وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

