صحة ومرأة

استعدادا لشهر رمضان، طريقة تخليل الليمون المعصفر

الليمون المعصفر
الليمون المعصفر
طريقة تخليل الليمون المعصفر، شهر رمضان المبارك من أعظم الشهور التي ينتظرها المسلمون بشوق، حيث تكثر فيه العبادات والروحانيات، كما تستعد ربات البيوت لتجهيز المطبخ بالأطعمة والمخللات التي تسهل تحضير الوجبات اليومية.

ومن أشهر وأهم المخللات التي لا يخلو منها المطبخ الرمضاني الليمون المعصفر، لما له من طعم مميز وقدرة على فتح الشهية وإضافة نكهة رائعة للعديد من الأكلات.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة تخليل الليمون المعصفر.

مكونات عمل الليمون المعصفر:-

1 كيلو ليمون بلدي متوسط الحجم

½ كوب عصير ليمون

½ كوب ملح خشن

1 ملعقة كبيرة كركم (عصفر)

1 ملعقة كبيرة شطة (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

4 فصوص ثوم مقطعة شرائح

1 كوب ماء مغلي ومبرد

برطمان زجاجي نظيف ومعقم

طريقة تخليل الليمون المعصفر 
طريقة تخليل الليمون المعصفر 

طريقة تخليل الليمون المعصفر:-

  • يغسل الليمون جيدا بالماء والخل للتخلص من أي شوائب.
  • يشق كل ليمونة علامة (+) دون الوصول للنهاية.
  • يرش القليل من الملح داخل كل ليمونة.
  • في وعاء، يخلط الملح مع الكركم، الشطة، الكمون، والكزبرة.
  • يضاف عصير الليمون والماء المغلي المبرد.
  • تقلب المكونات جيدا حتى تذوب التوابل.
  • يرص الليمون داخل البرطمان بإحكام.
  • يضاف الثوم بين حبات الليمون.
  • يسكب محلول التخليل حتى يغطي الليمون تماما.
  • يغلق البرطمان جيدا.
  • يترك البرطمان في مكان دافئ لمدة 7 إلى 10 أيام.
  • يرج البرطمان يوميا.
  • بعد ذلك يحفظ في الثلاجة ويكون جاهز للاستخدام.
  • لنجاح الليمون المعصفر، استخدام ليمون طازج غير طري.
  • التأكد من غمر الليمون بالكامل في المحلول.
  • عدم فتح البرطمان خلال فترة التخليل.
  • يمكن إضافة زيت نباتي على الوجه للحفظ فترة أطول.
txt

