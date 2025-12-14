طريقة عمل مخلل القرنبيط فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل مخلل القرنبيط، مخلل القرنبيط من أشهر أنواع المخللات في المطبخ العربي، ويتميز بمذاقه المقرمش واللاذع قليلا، بالإضافة إلى لونه الجذاب عند تحضيره بالطريقة الصحيحة.

وطريقة تعامل مخلل القرنبيط، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويقدم عادة بجانب الأطباق الرئيسية مثل المشويات، والمحاشي، وله عشاق كثيرون وتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل مخلل القرنبيط.

مكونات عمل مخلل القرنبيط:-

ثمرة قرنبيط متوسطة الحجم

4 أكواب ماء

1 كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة سكر اختياري

1 ملعقة صغيرة كركم للون

1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود

3 فصوص ثوم صحيحة

1 ثمرة جزر مقطعة شرائح اختياري

1 ثمرة فلفل أخضر حار حسب الرغبة

طريقة عمل مخلل القرنبيط:-

يغسل القرنبيط جيدا بالماء.

يقطع إلى زهرات متوسطة الحجم.

ينقع في ماء وملح لمدة 15 دقيقة للتخلص من أي شوائب.

يسلق القرنبيط نصف سلقة لمدة 2 أو 3 دقائق فقط، ثم يصفى ويترك ليبرد تماما.

في قدر على النار، يضاف الماء والخل والملح والسكر.

يضاف الكركم وحبوب الفلفل الأسود.

يترك الخليط حتى يغلي غلوة واحدة، ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد.

يحضر برطمان زجاجي نظيف وجاف.

ترص زهرات القرنبيط داخل البرطمان.

يضاف الثوم، والجزر، والفلفل الحار بين الطبقات.

يسكب محلول التخليل حتى يغطي القرنبيط تماما، ويغلق البرطمان بإحكام.

يترك مخلل القرنبيط في مكان جاف بعيدا عن الشمس لمدة 5 إلى 7 أيام.

بعد تمام التخليل، يحفظ في الثلاجة.

يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى شهر عند الالتزام بالنظافة التامة.

لنجاح مخلل القرنبيط، عدم الإفراط في سلق القرنبيط حتى لا يفقد قرمشته.

استخدام برطمانات زجاجية معقمة لضمان سلامة التخليل.

يمكن إضافة شرائح ليمون أو بذور كزبرة لمذاق مميز.

الالتزام بنسبة الملح الصحيحة لتجنب فساد المخلل.

