طريقة عمل مخلل اللفت، وصفة شهية وسهلة التحضير

طريقة عمل مخلل اللفت، من الأطباق الجانبية المميزة في المطبخ العربي، ويشتهر بمذاقه اللذيذ والمنعش، بالإضافة إلى فوائده الصحية، حيث يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن.







ولأن فصل الشتاء هو موسم اللفت ، فهذا التوقيت هو المثالي لعشاقه؛ لعمله وتخزينه بكميات تكفي لبقية العام.



المكونات الأساسية لعمل مخلل اللفت

لـ تحضير مخلل اللفت، تحتاجين إلى مجموعة بسيطة من المكونات، وهي:



كيلوجرام واحد من اللفت الطازج والمغسول جيدًا.

حبة إلى حبتين من البنجر

كوبان من الماء.

نصف كوب من الملح الخشن.

ثلاثة فصوص من الثوم، مقطعة إلى شرائح رفيعة.

حبة واحدة من الفلفل الحار، حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنها إذا كنتِ تفضلين الطعم المعتدل.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

أوراق من الشبت الطازج أو المجفف لإضافة نكهة مميزة.

طريقة عمل مخلل اللفت خطوة بخطوة

تجهيز اللفت:

يبدأ تحضير مخلل اللفت بغسل اللفت جيدًا لإزالة أي أوساخ أو رمال عالقة بين الأوراق. بعد ذلك، يتم تقطيعه إلى شرائح طولية أو حلقات رفيعة حسب الرغبة، مع التأكد من إزالة السيقان السميكة التي قد تؤثر على القوام النهائي للمخلل، ونفس الخطوات بالنسبة لحبة البنجر.

تحضير ماء المخلل:

في وعاء متوسط الحجم، يتم غلي الماء مع الملح حتى يذوب تمامًا. بعد ذلك يُضاف الخل والسكر ويقلب الخليط جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا. يمكن إضافة التوابل الأخرى مثل حبوب الفلفل الأسود أو ورق الغار لإضفاء نكهة أعمق.

تعبئة اللفت في البرطمان:

يتم وضع شرائح اللفت في برطمان زجاجي نظيف ومعقم، ويضاف الثوم والفلفل الشطّاط وأوراق الشبت وقطع البنجر.

يُسكب ماء المخلل الساخن فوق اللفت حتى يغطيه بالكامل.

من المهم الضغط برفق على اللفت باستخدام ملعقة خشبية للتأكد من اختفاء الفقاعات الهوائية وأن جميع الشرائح مغمورة بالمحلول.

التخمير والحفظ:

بعد تعبئة البرطمان، يُترك المخلل ليبرد في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم أو يومين، مع تغطيته بقطعة قماش نظيفة للسماح للغازات الناتجة عن التخمير بالخروج. بعد ذلك، يُغلق البرطمان بإحكام ويوضع في الثلاجة للحفظ. عادةً ما يكون مخلل اللفت جاهزًا للتناول بعد أسبوع من التخزين، لكن مذاقه يتحسن إذا تم تركه لفترة أطول تصل إلى أسبوعين.

مخلل اللفت

نصائح مهمة لتحضير مخلل اللفت:

استخدام اللفت الطازج والخالي من العيوب يمنح المخلل مذاقًا هشًا ولذيذًا.

يمكن تعديل نسبة الخل والملح حسب الذوق الشخصي، فالبعض يفضل المخلل حامضًا أكثر بينما يفضل آخرون طعمه خفيفًا.

الحرص على تعقيم البرطمان جيدًا يقلل من خطر فساد المخلل ويحافظ على نكهته لفترة أطول.

إضافة الأعشاب والتوابل مثل الشبت أو ورق الغار تمنح المخلل طعمًا مميزًا لا يُقاوم.

الفوائد الصحية لمخلل اللفت:



مخلل اللفت ليس فقط لذيذًا، بل له فوائد صحية عديدة، فهو غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ويحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي. كما أن تناول المخللات بشكل معتدل يساعد على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

