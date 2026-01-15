أسباب الإصابة بالسمنة الموضعية في مناطق مختلفة بالجسم

18 حجم الخط

السمنة الموضعية من أصعب أنواع السمنة إلى يعاني منها بعض الشباب والفتيات لأنها تؤثر على مظهر الجسم بشكل سلبي، كما تسبب مضاعفات خطيرة.

وتحرص الفتيات وبعض الشباب كثيرا على علاج السمنة الموضعية وللاسف تحتاج وقت طويل للتخلص منها على عكس السمنة العادية.

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية: إن الجسم لا يخزن الدهون بشكل عشوائي ولا يختار مكان معين بدون سبب، فكل منطقة في الجسم لها رسالة مختلفة، لذا يمكن أن يكون هناك شخصين لهم نفس الوزن ولكن شكل الجسم مختلف تماما.

أسباب السمنة الموضعية بالجسم

وأضاف زهران، أن من أسباب السمنة الموضعية بالجسم:

أولا: سمنة البطن والكرش

وهى أكثر منطقة مرتبطة بالاضطرابات الهرمونية خصوصا مقاومة الإنسولين وارتفاع السكر في الدم، وعندما لا يستطيع الجسم ادخال السكر داخل الخلايا يحوله إلى دهون ويخزن في البطن، لأنها أقرب مكان سريع للتخزين، كما أن التوتر والسهر يرفعوا هرمون الكورتيزول ما يجعل الجسم يخزن دهون في البطن حتى لو الطعام قليل، لذا هناك بعض الأشخاص لا يأكلون كثيرا ولكن يصابون بالكرش لأن المشكلة ليست كمية طعام، بل توقيت ونوم ونوعية طعام.

ثانيا: سمنة الجانبين وأسفل الصدر

هذه المنطقة، غالبا تظهر مع الضغط العصبي المستمر، والشخص الذي يعيش قلق دائم ومشدود أغلب الوقت، جسده يظل في وضع دفاع فيخزن دهون جانبية كنوع من الحماية، كما أن الطعام السريع والسكريات بين الوجبات يثبت الدهون في هذا المكان.

ثالثا: سمنة الأرداف والفخذين

هذه المنطقة مرتبطة بالهرمونات الأنثوية أكثر وتظهر مع قلة الحركة والجلوس الطويل، والاعتماد على النشويات والسكر أكثر من اللازم، والجسم هنا يخزن دهون أقل خطورة من البطن لكنها عنيدة وتحتاج صبر وتنظيم وليس حرمان.

رابعا: سمنة الذراعين

غالبا نتيجة ضعف الكتلة العضلية وقلة البروتين خصوصا مع الدايت القاسي الذى يجعل الجسم يخسر عضل أولا فالذراع يترهل وتظهر دهون لأن العضلات التى تشهد المنطقة غير موجودة.

خامسا: سمنة الظهر وأسفل الظهر

وهى مرتبطة بالأكل الليلي والسناكس قبل النوم والمشروبات السكرية فى الليل مع قلة النوم، والجسم هنا يخزن بسبب اضطراب الساعة البيولوجية وارتفاع الإنسولين في وقت من المفترض أن يكون الجسم فيه ذهب للراحة.

سادسا: سمنة الوجه والرقبة

ويمكن أن تكون نتيجة احتباس سوائل بسبب الملح الزائد أو مشاكل هرمونية مثل الغدة الدرقية أو مقاومة الإنسولين، وأيضا قلة شرب المياه تزيد المشكلة.

