الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب الإصابة بالسمنة الموضعية في مناطق مختلفة بالجسم

السمنة الموضعية
السمنة الموضعية
18 حجم الخط

السمنة الموضعية من أصعب أنواع السمنة إلى يعاني منها بعض الشباب والفتيات لأنها تؤثر على مظهر الجسم بشكل سلبي، كما تسبب مضاعفات خطيرة.

وتحرص الفتيات وبعض الشباب كثيرا على علاج السمنة الموضعية وللاسف تحتاج وقت طويل للتخلص منها على عكس السمنة العادية.

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية: إن الجسم لا يخزن الدهون بشكل عشوائي ولا يختار مكان معين بدون سبب، فكل منطقة في الجسم لها رسالة مختلفة، لذا يمكن أن يكون هناك شخصين لهم نفس الوزن ولكن شكل الجسم مختلف تماما.

أسباب السمنة الموضعية بالجسم 

وأضاف زهران، أن من أسباب السمنة الموضعية بالجسم:

أسباب السمنة الموضعية 
أسباب السمنة الموضعية 

أولا: سمنة البطن والكرش

وهى أكثر منطقة مرتبطة بالاضطرابات الهرمونية خصوصا مقاومة الإنسولين وارتفاع السكر في الدم، وعندما لا يستطيع الجسم ادخال السكر داخل الخلايا يحوله إلى دهون ويخزن في البطن، لأنها أقرب مكان سريع للتخزين، كما أن التوتر والسهر يرفعوا هرمون الكورتيزول ما يجعل الجسم يخزن دهون في البطن حتى لو الطعام قليل، لذا هناك بعض الأشخاص لا يأكلون كثيرا ولكن يصابون بالكرش لأن المشكلة ليست كمية طعام، بل توقيت ونوم ونوعية طعام.

ثانيا: سمنة الجانبين وأسفل الصدر

  • هذه المنطقة، غالبا تظهر مع الضغط العصبي المستمر، والشخص الذي يعيش قلق دائم ومشدود أغلب الوقت، جسده يظل في وضع دفاع فيخزن دهون جانبية كنوع من الحماية، كما أن الطعام السريع والسكريات بين الوجبات يثبت الدهون في هذا المكان.

ثالثا: سمنة الأرداف والفخذين

  • هذه المنطقة مرتبطة بالهرمونات الأنثوية أكثر وتظهر مع قلة الحركة والجلوس الطويل، والاعتماد على النشويات والسكر أكثر من اللازم، والجسم هنا يخزن دهون أقل خطورة من البطن لكنها عنيدة وتحتاج صبر وتنظيم وليس حرمان.

رابعا: سمنة الذراعين

  • غالبا نتيجة ضعف الكتلة العضلية وقلة البروتين خصوصا مع الدايت القاسي الذى يجعل الجسم يخسر عضل أولا فالذراع يترهل وتظهر دهون لأن العضلات التى تشهد المنطقة غير موجودة.

خامسا: سمنة الظهر وأسفل الظهر

  • وهى مرتبطة بالأكل الليلي والسناكس قبل النوم والمشروبات السكرية فى الليل مع قلة النوم، والجسم هنا يخزن بسبب اضطراب الساعة البيولوجية وارتفاع الإنسولين في وقت من المفترض أن يكون الجسم فيه ذهب للراحة.

سادسا: سمنة الوجه والرقبة

  • ويمكن أن تكون نتيجة احتباس سوائل بسبب الملح الزائد أو مشاكل هرمونية مثل الغدة الدرقية أو مقاومة الإنسولين، وأيضا قلة شرب المياه تزيد المشكلة.
txt

الصحة: تحولات كبرى في سياسات التغذية عالميا لمواجهة السمنة وأمراض القلب

txt

وداعا لـ"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السمنة السمنة الموضعية أسباب السمنة الموضعية صحة الصحة الدكتور محمد زهران

مواد متعلقة

هل التوقف عن تناول الكربوهيدرات يخفض الوزن؟ معهد التغذية يوضح

ريجيم 3 وجبات بدون حرمان، طريق صحي لخسارة الوزن بثبات

كيف يساعد المشي على فقدان الوزن الزائد؟

أضرار كبسولات زيادة الوزن على الصحة

ads

الأكثر قراءة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

زغلول صيام يكتب: ليس من أجل هذا تلعب كرة القدم.. ذكرى لقاء أيرلندا.. حذف المشاهد السيئة.. عن لقاء مصر والسنغال أتحدث!

التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في مران الأهلي

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15 يناير 2026

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية