كيف يساعد المشي على فقدان الوزن الزائد؟

18 حجم الخط

تشكل الخطوات الإضافية التي يقطعها المرء يوميا نقطة التحول الحقيقية في رحلة التخلص من الوزن الزائد، فلا يعد المشي مجرد نشاط روتيني، بل هو وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية وإذابة الدهون، وتحسين المؤشرات الحيوية للجسم بشكل عام.

وتعد ميزة المشي تكمن في بساطته، في حين يواجه الكثيرون صعوبة في إيجاد الحافز لبدء ممارسة الرياضة، يعد المشي نشاط نمارسه تلقائيا كل يوم، مما يجعله نقطة انطلاق مثالية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

كيف يحرق المشي السعرات الحرارية؟

تعتمد كمية الطاقة المستهلكة أثناء المشي على وزن الجسم وسرعة الحركة، وبحسب حاسبة السعرات التابعة للمجلس الأمريكي للتمرين (ACE)، فإن النتائج تأتي كالتالي:

الشخص بوزن 68 كيلوجرام: يحرق نحو 74 سعرة حرارية عند قطع ميل واحد في 20 دقيقة، وعند زيادة السرعة ترتفع السعرات المحروقة إلى 113 سعرة للميل الواحد إذا تم قطعه في 15 دقيقة.

زيادة الوزن تزيد من حرق السعرات لأن الجسم يحتاج طاقة أكبر لتحريك كتلة أكبر، مما يساعد في خلق "عجز في السعرات الحرارية" يدفع الجسم لاستخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة.

فوائد المشي تتجاوز الميزان

لا تقتصر فوائد المشي على خفض الرقم الظاهر على الميزان، بل تمتد لتشمل إعادة تشكيل الجسم من خلال:

استهداف دهون البطن: أثبتت الأبحاث أن البرامج المستمرة للمشي تقلل من الدهون الحشوية العميقة في منطقة الخصر.

الحفاظ على الكتلة العضلية: يساعد المشي في حماية العضلات من الضمور المرتبط بفقدان الوزن أو التقدم في السن.

تحفيز التمثيل الغذائي: تساهم زيادة معدل الأيض في استمرار حرق السعرات حتى في أوقات الراحة.

هل الدقائق أم الخطوات أهم لحرق الدهون؟

رغم شهرة هدف "10 آلاف خطوة"، إلا أن نوعية المشي تسبق الكمية؛ فالتجول البطيء في مراكز التسوق لا يحقق نتائج لياقة ملموسة، ويقترح التركيز على "الدقائق" وبلوغ "الشدة المتوسطة" التي تسمح بالحديث دون نهجان شديد.

لصحة القلب: ينصح بـ 150 دقيقة أسبوعيا.

لفقدان الوزن: أكثر من 300 دقيقة أسبوعيا (ما يعادل ساعة يوميا لمدة 5 أيام).

لتحويل المشي إلى عادة مستدامة، ينصح باتباع الخطوات التالية:

التدرج في التنفيذ، فيمكن البدء بـ 15 دقيقة لعدة أيام في الأسبوع، ثم زياد المسافة والسرعة تدريجيا.

تعامل مع موعد المشي كالتزام لا يقل أهمية عن مواعيد العمل أو العشاء.

كسر الروتين، استكشف مسارات جديدة، وجرب المشي على تضاريس مختلفة مثل الرمال أو المرتفعات لزيادة التحدي.

وجود صديق يساعد على الالتزام في الأيام التي يقل فيها الحماس.

اختيار حذاء يدعم القدم ضروري لتجنب الآلام والإصابات.

والمشي وحده لا يكفي دون نظام غذائي متوازن، فـ "الرياضة لا يمكنها تعويض سوء التغذية"، إن النجاح في إدارة الوزن ليس معركة يوم واحد، بل هو التزام طويل الأمد يتطلب الإيجابية والاستمرارية حتى في حال الانقطاع العابر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.