أضرار كبسولات زيادة الوزن على الصحة

كبسولات زيادة الوزن
كبسولات زيادة الوزن
زيادة الوزن من الأمور التى تبحث عنها العديد من الفتيات اللاتى يعانين من النحافة وتؤثر على مظهرهن وأنوثتهن بشكل سلبي ويزعجهن كثيرا.

وبعد فشل العديد من المحاولات لعلاج النحافة تلجأ بعض الفتيات إلى كبسولات زيادة الوزن دون الوعى بمدى مخاطرها على الصحة.

أضرار كبسولات زيادة الوزن على الصحة 

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن كبسولات زيادة الوزن انتشرت بشكل كبير خصوصا بين الشباب والبنات، والأشخاص الذين يعانون من النحافة يبحثون على حل سريع لكن المشكلة أن الحل السريع غالبا له ثمن ثقيل، والجسم هو الذي يتحمله للأسف.

أضرار كبسولات زيادة الوزن على الصحة 
أضرار كبسولات زيادة الوزن على الصحة 

وأضاف زهران، أن أغلب كبسولات زيادة الوزن لا تزيد الوزن الصحي بل تزيد وزنا وهميا (دهون ومياه)، ليس عضلا ولا صحة، وأول ضرر واضح هو زيادة الدهون وليس الوزن الصحي، والكبسولات غالبا تفتح الشهية بشكل مبالغ فيه أو تحتوي على مواد تزيد تخزين الدهون فيظهر الوزن في البطن والخصر وليس في العضلات ما يجعل شكل الجسم أسوأ.

تأثير كبسولات زيادة الوزن على المناعة والكبد 

وتابع: بعض الكبسولات فيها كورتيزون أو مواد شبيهة له، وهى تزيد الوزن بالفعل لكن على حساب الهرمونات والمناعة وتسلل انتفاخ في الجسم وتجعل الوجه مستدير، كما تزيد الشعور المستمر بالإرهاق، كما أن هذه الكبسولات ترهق الكبد والكلى، لأن الجسم يتعامل مع الكبسولة كمادة غريبة والكبد هو الذي يتحمل هذا العبء ومع الاستخدام المستمر يحدث إجهاد للكبد واحتباس للسوائل ومشاكل على المدى البعيد.

تأثير كبسولات زيادة الوزن على الهضم والأطفال 

وأوضح استشارى التغذية العلاجية، أن هذه الكبسولات تسبب انتفاخا وإمساكا أو إسهالا مع مغص مستمر لأن الجهاز الهضمي غير معتاد على المواد المركزة الموجودة بها، والأخطر من ذلك أن الشخص يصبح معتمدا بشكل كبير على هذه الكبسولات ويخشى أن يوقفها حتى لا ينزل وزنه مرة أخرى ويظل فى دائرة الخوف، خوفا من النحافة مرة اخرى، وأخيرا هذه الكبسولات تؤثر على الأطفال والمراهقين، فهي تؤثر سلبا على النمو الطبيعي وتعمل على اضطراب الشهية وتسبب مشاكل هرمونية في سن حساس جدا، لذا يجب الامتناع عنها نهائيا.

txt

