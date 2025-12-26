وداعا لـ"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول

18 حجم الخط

تعد السمنة أرضًا صلبة للإصابة بأمراض القلب والكبد الدهني ومضاعفات صحية أخرى، بسبب اعتماد الناس على أطعمة غنية بالسعرات الحرارية وأنماط حياة خاملة.

وكشفت دراسة جديدة، عن ثورة طبية للوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول بعيدًا عن عمليات تكميم المعدة التي يلجأ إليها البعض لإنقاص الوزن.

وركزت دراسة جديدة على جزيء أكسيد النيتريك الغازي، الذي يؤثر على وظائف عدة أعضاء في الجسم عن طريق ارتباطه بالبروتينات.

وقد أظهرت الدراسات التي نشرت في مجلة Science Signaling، أن زيادة أو نقص ارتباط أكسيد النيتريك بالبروتينات الحيوية يمكن أن يسبب أمراضا متنوعة.

وفي الدراسة، اكتشف الباحثون من مستشفيات جامعة كيس ويسترن ريزيرف، إنزيما جديدا يسمى SCoR2، يعمل على إزالة أكسيد النيتريك من البروتينات التي تتحكم في تراكم الدهون. ووجد الفريق أن إزالة أكسيد النيتريك تنشط إنتاج الدهون في الجسم، ما يوضح أن إنزيم SCoR2 ضروري لتكوين الدهون.

وبعد ذلك، قام فريق البحث بتثبيط SCoR2 بطرق وراثية وباستخدام دواء معين.

وأظهرت التجارب على الفئران أن هذا التثبيط يمنع زيادة الوزن ويقلل من تلف الكبد، كما يخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأوضح الدكتور جوناثان ستاملر، المعد الرئيسي للدراسة وأستاذ الطب والكيمياء الحيوية: "لقد طورنا فئة جديدة من الأدوية تمنع زيادة الوزن وتخفض الكوليسترول، وهو ما يمثل علاجا واعدا للسمنة وأمراض القلب، مع فوائد إضافية للكبد".

وأضاف: "في الكبد، يثبط أكسيد النيتريك البروتينات المسؤولة عن إنتاج الدهون والكوليسترول. وفي الأنسجة الدهنية، يحد من نشاط الجينات التي تصنع الإنزيمات المسؤولة عن تكوين الدهون".

ويخطط الفريق الآن للانتقال بالدواء إلى التجارب السريرية، والتي يُتوقع أن تستغرق حوالي 18 شهرا، بهدف التأكد من فعاليته وسلامته على البشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.