الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة: تحولات كبرى في سياسات التغذية عالميا لمواجهة السمنة وأمراض القلب

مواجهة السمنة وأمراض
مواجهة السمنة وأمراض القلب، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بعد الجدل المثار حاليًّا حول الهرم الغذائي الجديد إن الفروق بين هرم الغذاء القديم الصادر عام 1995 والإرشادات الغذائية الحديثة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية تعكس تحولًا جوهريًّا في فهم مفهوم التغذية الصحية. 

 

الإكثار من النشويات باعتبارها قاعدة النظام الغذائي مع تقليل الدهون

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن النموذج القديم كان يعتمد بشكل أساسي على الإكثار من النشويات باعتبارها قاعدة النظام الغذائي، مع تقليل الدهون بوجه عام، والتركيز على عدد الحصص اليومية أكثر من جودة العناصر الغذائية نفسها.


وأشار إلى أن الإرشادات الحديثة تخلت عن الشكل الهرمي الجامد، وركزت بدلًا من ذلك على نوعية الغذاء وتوازنه، حيث جعلت الخضروات والفاكهة مكونًا أساسيًا في النظام اليومي، وشجعت على تنويع مصادر البروتين، مع التفرقة الواضحة بين الدهون الضارة والدهون الصحية المفيدة لصحة القلب.

 

أهمية الاعتماد على الحبوب الكاملة بدلًا من المكررة وتقليل استهلاك السكريات

وأضاف أن التوصيات الجديدة أكدت أيضًا أهمية الاعتماد على الحبوب الكاملة بدلًا من المكررة، وتقليل استهلاك السكريات والأطعمة فائقة التصنيع، لما لها من تأثيرات سلبية على الصحة العامة.

استعدادا للحرب مع إيران، الصحة الإسرائيلية توجه بنقل المستشفيات إلى مواقع حصينة تحت الأرض

الصحة: نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل ارتفعت إلى 20.8% مقارنة بـ16.1% عام 2023


ولفت عبد الغفار إلى أن هذا التطور في السياسات الغذائية جاء استجابة علمية لارتفاع معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب، موضحًا أن العالم انتقل من مفهوم “الإكثار والكميات” إلى مفهوم “الغذاء الصحي المتوازن” الداعم للصحة على المدى الطويل.
 

وتضمن الهرم الغذائي الجديد الاعتماد على تناول الخضروات والفاكهة أساس النظام الغذائي والتى يجب أن تشكل نصف الوجبة اليومية والتركيز على التنوع في الألوان والأنواع ومصدر غني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.


كما شجع الهرم الغذائي الجديد على تناول البروتينات المتنوعة حيث لم يعد الاعتماد فقط على اللحوم الحمراء وتشمل: الأسماك، الدواجن، البقوليات، البيض، المكسرات وتقليل اللحوم المصنعة.


وحث على ضرورة تناول الحبوب الكاملة بدلًا من المكررة، مثل: الشوفان، القمح الكامل، الأرز البني بدل الخبز الأبيض والمكرونة العادية حيث تساعد في ضبط السكر والشبع لفترة أطول بجانب  التفرقة بين الدهون الصحية والضارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخضروات والفاكهة الحبوب الكاملة التغذية الصحية استهلاك السكر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السياسات الغذائي الغذاء الصحي المتوازن العناصر الغذائية حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تناول الخضروات والفاكهة

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء: السوق المصري يتمتع بفرص واعدة للاستثمار في الصناعات الدوائية

الصحة: نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل ارتفعت إلى 20.8% مقارنة بـ16.1% عام 2023

وزارة الصحة والجهاز المصري للملكية الفكرية يبحثان حماية الابتكار وتوطين صناعة الدواء

لمواجهة العاصفة الترابية، نصائح هامة من وزارة الصحة لمرضي الجيوب الأنفية والحساسية

وزير الصحة يبحث إنشاء مركز متخصص في الجراحة الروبوتية وتغيير المفاصل

وزير الصحة: تحسن جودة خدمات مستشفى جوستاف روسي وارتفاع معدلات رضا المرضى

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية

الرعاية الصحية: "الرمد التخصصي" بأسوان أول مستشفى بإقليم الصعيد لطب العيون
ads

الأكثر قراءة

درجات حرارة على غرار أوروبا، تحذير من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يصل إلى 5.5 متر، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب وانتخابات هيئات مكاتبها

رعدية ومتوسطة مصحوبة ببرق وهذا موعد وصولها القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

اليوم، محاكمة 207 متهمين بخلية داعش العمرانية

ميدفيدف: جرينلاند قد تنضم إلى روسيا إذا تأخر ترامب في ضمها

اليوم، فتح باب التنازل عن الترشح على رئاسة حزب الوفد لمدة 3 أيام

الصحة: تحولات كبرى في سياسات التغذية عالميا لمواجهة السمنة وأمراض القلب

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية