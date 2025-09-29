أسباب دهون البطن ومخاطر الإصابة بها

أسباب دهون البطن، دهون البطن من السمنة الموضعية المنتشرة بين النساء والرجال، وللأسف تؤثر على مظهر الجسم بشكل سلبي، وتؤثر على الصحة أيضا.

وأسباب دهون البطن عديدة، أبرزها التغذية الخاطئة والاعتماد على الطعام الجاهز الغنى بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية التى تزيد الوزن.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية: إن دهون البطن من أكثر المشكلات الصحية والجمالية شيوعًا بين الرجال والنساء على حد سواء، حيث تعتبر تراكما غير صحي للدهون في منطقة البطن والأحشاء الداخلية، وقد يرتبط ظهورها بالعديد من الأسباب والعادات اليومية، ولا تقتصر خطورة هذه الدهون على المظهر الخارجي فقط، بل تتعدى ذلك لتؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية، وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أسباب تراكم دهون البطن

وأضاف حلمي، أن من أسباب الدهون البطن:

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات البسيطة مثل الوجبات السريعة، والحلويات، والمشروبات الغازية.

الإفراط في الكربوهيدرات المكررة كالأرز الأبيض والمعجنات.

أسلوب الحياة الخامل والجلوس لفترات طويلة يقلل من معدل الحرق ويزيد من احتمالية تراكم الدهون في البطن.

العوامل الهرمونية عند النساء، مثل التغيرات الهرمونية خلال الحمل أو انقطاع الطمث.

عند الرجال، انخفاض هرمون التستوستيرون مع التقدم في العمر.

التوتر يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يحفز تخزين الدهون في منطقة البطن.

النوم غير الكافي يسبب اضطراب هرموني يؤثر على الشهية ويزيد من الرغبة في تناول الطعام غير الصحي.

العوامل الوراثية، وبعض الأشخاص لديهم قابلية جينية أكبر لتخزين الدهون في منطقة البطن.

أسباب دهون البطن، فيتو

مخاطر دهون البطن

وتابع، أن دهون البطن لا تُعتبر مجرد تراكم دهون سطحية، بل هي دهون حشوية تلتف حول الأعضاء الداخلية، مما يجعلها خطيرة، ومن أبرز مخاطرها:

أمراض القلب والشرايين، لأنها تسبب زيادة الكوليسترول الضار وانخفاض الكوليسترول النافع، وارتفاع ضغط الدم.

السكري من النوع الثاني، لأن دهون البطن ترفع من مقاومة الأنسولين، مما يزيد خطر الإصابة بالسكري.

أمراض الكبد، وتراكم الدهون في الكبد قد يؤدي إلى ما يعرف بالكبد الدهني غير الكحولي.

مشاكل التنفس، بسبب ضغط الدهون على الحجاب الحاجز ما يزيد من مشاكل التنفس وخاصة أثناء النوم (انقطاع النفس النومي).

زيادة فرص الإصابة بالسرطان، مثل سرطان القولون والثدي، نتيجة الالتهابات المزمنة التي تسببها الدهون الحشوية.

تؤثر على الثقة بالنفس والمظهر العام، وقد تسبب الاكتئاب أو القلق.

طرق التخلص من دهون البطن

وأوضح الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح التى تساعد في التخلص من دهون البطن، منها:

الاعتماد على الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون.

تقليل السكريات والدهون المشبعة.

شرب كميات كافية من الماء.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل تمارين الكارديو وهى المشي، والجري، وركوب الدراجات لحرق السعرات.

تمارين القوة لزيادة الكتلة العضلية وتحفيز الحرق.

تمارين البطن لشد العضلات وتحسين شكلها.

التحكم في التوتر، من خلال ممارسة اليوجا أو التأمل، وتنظيم الوقت والابتعاد عن الضغوط الزائدة.

النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا للحفاظ على التوازن الهرموني.

التوقف عن التدخين.

تقليل استهلاك الكحول والمشروبات الغازية.

طرق الوقاية من تراكم دهون البطن

وللوقاية من دهون البطن قدم استشارى التغذية العلاجية، بعض النصائح، منها:

الالتزام بنمط حياة صحي ومتوازن منذ الصغر.

تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلا من وجبات كبيرة ودسمة.

ممارسة نشاط بدني يومي مثل المشي السريع.

مراقبة الوزن باستمرار لتجنب زيادته المفاجئة.

إدخال الألياف الغذائية في النظام الغذائي لتقليل الشعور بالجوع.

