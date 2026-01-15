الخميس 15 يناير 2026
هل التوقف عن تناول الكربوهيدرات يخفض الوزن؟ معهد التغذية يوضح

الكربوهيدرات
الكربوهيدرات
أكد المعهد القومي للتغذية أن نظام "اللو كارب" Low Carb، القائم على تقليل تناول الكربوهيدرات، يعتمد على خفض استهلاك مصادرها الصريحة مثل الخبز، الأرز، المكرونة، وبعض منتجات الألبان، دون التوقف عنها تمامًا.

عدم الامتناع الكامل عن الكربوهيدرات


وأوضح المعهد القومي للتغذية  أن اتباع هذا النظام بشكل آمن يتطلب عدم الامتناع الكامل عن الكربوهيدرات، باعتبارها عنصرا أساسيا لإمداد الجسم بالطاقة، بل يتم استبدال المصادر المباشرة منها ببدائل صحية أخرى، مثل الفواكه والخضروات الملونة الغنية بالألياف والفيتامينات.
 

حصول الجسم على احتياجاته من الطاقة دون الإخلال بوظائفه الحيوية

 

وأشار إلى أن هذا التوازن يضمن حصول الجسم على احتياجاته من الطاقة دون الإخلال بوظائفه الحيوية، ويساعد على تجنب المشكلات الصحية أو الشعور بالإرهاق، مؤكدًا أهمية الالتزام بنظام غذائي متكامل ومتوازن لتحقيق أفضل النتائج.

كان معهد التغذية  قد حذر من الاعتماد المفرط على المشروبات المنبهة، مثل الشاي، مقابل إهمال شرب المياه، مؤكدًا أن كثيرين لا يتناولون الماء إلا عند تذكرهم، وهو ما يشكل خطرًا متزايدًا مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين.

وأوضح معهد التغذية أن مركز الإحساس بالعطش في المخ يبدأ في التباطؤ بعد هذا العمر، ما يجعل الجسم أقل تنبيهًا لاحتياجه إلى الماء، رغم دخوله في حالة جفاف تدريجي لا يشعر بها الإنسان مباشرة.

معهد التغذية يحذر: لانشون الأسواق ليس لحوما حقيقية ويهدد صحة الأطفال

الصحة: تحولات كبرى في سياسات التغذية عالميا لمواجهة السمنة وأمراض القلب

وأشار معهد التغذية إلى أن هذا الجفاف يؤثر سلبًا في وظائف الكلى، ويزيد من لزوجة الدم، ما يرفع احتمالات الإصابة بالجلطات.

الفواكه والخضروات القومي للتغذية الفواكه والخضر المعهد القومي للتغذية الكربوهيدرات كربوهيدرات منتجات الالبان معهد التغذية المكرونة الفيتامينات الخضروات

