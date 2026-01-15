قسم "الأنف والأذن" بالفيوم العام ينظم اليوم ملتقى علميا عن "عدوى مساحات الرقبة العميقة"

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم إن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام، ينظم اليوم الخميس، يوما علميا، لعرض كل ما هو جديد في مجال التخصص، إيمانا بدور التدريب المستمر لتنمية مهارات الأطباء الجدد ونقل خبرات القدامى وشيوخ التخصص إلى الأجيال الجديدة، لتقديم خدمات طبية تطابق المعايير العالمية.

محاور اليوم العلمي الأنف والأذن والحنجرة

وأوضح الدكتور سيد الحنفي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، أن اليوم العلمي يضم محاضرتين، هما عدوي مساحات الرقبة العميقة، ويلقيها الدكتور إسلام مجدي المدرس بجامعة الفيوم، والموضوع الثاني يتناول أحدث طرق قياس السمع عند الاطفال والكبار، ويلقي المحاضرة من جامعة الفيوم الدكتور محمود مجدي.

المستهدفون باليوم العلمي

كما أشار الدكتور ميشيل عطا رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، إلى أن الأطباء المستهدفون هم أطباء التخصص في المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والتأمين الصحي ومستشفيات الجامعة، من كل الفئات العمرية، ويهدف اليوم العلمي إلى الاطلاع على كل ما هو جديد في الحالتين المشار إليهما سابقا، وتبادل الخبرات ما بين الأطباء الجدد والقدامى ليصبح ذلك في النهاية في خدمة المرضى، وتقديم خدمات صحية ملائمة.

تعريف عدوى المساحة العميقة في الرقبة

يذكر أن عدوى المساحة العميقة في الرقبة من الحالات الطبية الطارئة، وهي التهاب بكتيري أو تجمع صديدي بين طبقات الأنسجة في الرقبة، وقد يؤدي لانتشار العدوى إلى الصدر أو انسداد التنفس.

​وترجع أسباب العدوى عادة إلى انتقال بكتيريا من مناطق مجاورة، أبرزها خراريج الأسنان أو التهابات اللثة، والتهابات الحلق واللوزتين، وإصابات الرقبة، والتهاب الغدد اللعابية أو اللمفاوية إذا تحولت إلي خراريج.

