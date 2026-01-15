الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قسم "الأنف والأذن" بالفيوم العام ينظم اليوم ملتقى علميا عن "عدوى مساحات الرقبة العميقة"

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو
18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم إن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام، ينظم اليوم الخميس، يوما علميا، لعرض كل ما هو جديد في مجال التخصص، إيمانا بدور التدريب المستمر لتنمية مهارات الأطباء الجدد ونقل خبرات القدامى وشيوخ التخصص إلى الأجيال الجديدة، لتقديم خدمات طبية تطابق المعايير العالمية.

محاور اليوم العلمي الأنف والأذن والحنجرة

وأوضح الدكتور سيد الحنفي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، أن اليوم العلمي يضم محاضرتين، هما عدوي مساحات الرقبة العميقة، ويلقيها الدكتور إسلام مجدي المدرس بجامعة الفيوم، والموضوع الثاني يتناول أحدث طرق قياس السمع عند الاطفال والكبار، ويلقي المحاضرة من جامعة الفيوم الدكتور محمود مجدي.

المستهدفون باليوم العلمي

كما أشار الدكتور ميشيل عطا رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، إلى أن الأطباء المستهدفون هم أطباء التخصص في المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والتأمين الصحي ومستشفيات الجامعة، من كل الفئات العمرية، ويهدف اليوم العلمي إلى الاطلاع على كل ما هو جديد في الحالتين المشار إليهما سابقا، وتبادل الخبرات ما بين الأطباء الجدد والقدامى ليصبح ذلك في النهاية في خدمة المرضى، وتقديم خدمات صحية ملائمة.

تعريف عدوى المساحة العميقة في الرقبة

يذكر أن عدوى المساحة العميقة في الرقبة من الحالات الطبية الطارئة، وهي التهاب بكتيري أو تجمع صديدي بين طبقات الأنسجة في الرقبة، وقد يؤدي لانتشار العدوى إلى الصدر أو انسداد التنفس.

الصحة: تقديم أكثر من 530 ألف خدمة طبية بالأقصر خلال 2025

«الصحة» تنفذ 338 زيارة ميدانية لتعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية خلال 2025

​وترجع أسباب العدوى عادة إلى انتقال بكتيريا من مناطق مجاورة، أبرزها خراريج الأسنان أو التهابات اللثة، والتهابات الحلق واللوزتين، وإصابات الرقبة، والتهاب الغدد اللعابية أو اللمفاوية إذا تحولت إلي خراريج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة الطب العلاجي الانف والاذن والحنجرة التدريب المستمر التهابات الحلق الأطباء الجدد الصحة والسكان المستشفيات العامة والمركزية المستشفيات العامة مديرية الصحة والسكان بالفيوم

مواد متعلقة

تحرير 131 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

ضبط 1475 قطعة سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم على طريق سنهور بالفيوم

محافظ الفيوم يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

زراعة الفيوم تنظم ندوتين عن ترشيد استهلاك مياه الري واستخدام المخصبات الحيوية

الجنايات تؤيد حكم إعدام عاطل بتهمة قتل طفل وإلقاء جثته في بحر الجعافرة بالفيوم

لقاء تنسيقي بين الصحة والتأمين الصحي بالفيوم لمواجهة أمراض الشتاء

مصرع شاب بعد تناوله مادة سامة بالخطأ في الفيوم
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الصغرى ما بين صفر و5 مئوية ببعض المحافظات، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

مستشار الرئيس الفلسطيني: "حماس" وافقت على تسليم كل شيء في غزة

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء الذرة، أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

تحذير من موجة برد قارس، انخفاض درجات الحرارة عرض مستمر، شبورة كثيفة تسيطر على الطرق، ورياح وأمطار على هذه المناطق

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

بعد انسحاب حوالي 180 مشاركا، مهرجان أديلايد يتراجع ويعتذر عن استبعاد كاتبة فلسطينية

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية