محافظات

صحة الفيوم: فحص 3650 طفلا حديث الولادة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

أعلنت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن مديرية الصحة والسكان تمكنت من فحص 3650 طفلا حديث الولادة ضمن «المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وعلاجها» وهو مبادرة رئاسية»،  ضمن حملة «100 مليون صحة» تستهدف الأطفال حديثي الولادة (خاصة في الحضانات)،  للكشف عن 19 مرضًا وراثيًا من خلال عينة دم من كعب الطفل، وتقديم التشخيص والمتابعة والعلاج مجانًا، بهدف الوصول لجيل صحي وتقليل الإعاقات.

أهداف المبادرة

تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن 19 مرضًا وراثيًا نادرًا قبل ظهور الأعراض ومنها ( قصور الغدة الدرقية، التليف الكيسي، أنيميا الفول، الفينيل كيتونوريا)، ويتم تقديم العلاج والمتابعة الدورية والتأهيل مجانًا للحالات المكتشفة، كما يتم توفير الدعم النفسي والتدريب للأسر لتجنب المضاعفات.

 يسحب فريق العمل عينة دم من كعب الطفل المبتسر (المحجوز في الحضانات)، ثم تُرسل العينة إلى معامل متخصصة ( المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض)، وفي حالة إيجابية العينة، يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي وبدء العلاج المجاني وفق بروتوكولات المبادرة.

تقدم الخدمة وحدات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة بالمستشفيات الحكومية بمحافظة الفيوم، مراكز متخصصة تابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، توفر العلاج والمتابعة مجانًا، وتستهدف في المرحلة الأولي  الأطفال المبتسرين المحتجزين في الحضانات، ثم التوسع في  المبادرة لتشمل جميع المواليد في الوحدات الصحية لاحقًا.

وكيل تعليم الفيوم يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

صحة الفيوم تناقش تحديد سعر موحد للولادة بالمستشفيات الحكومية

وقال الدكتور محمد رمضان منسق عام المبادرة إنها بدأت منذ سبتمبر 2021، وتم فحص حوالى 15000 طفل منذ بداية المبادرة حتى الآن من الأطفال حديثي الولادة المحتجزين بالحضانات من عمر يوم وحتى 28 يوما.

