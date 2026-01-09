صحة الفيوم تطلق منصة لخدمة مرضي العيون

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم: إن مستشفى رمد الفيوم دشنت موقعا الكترونيا يمكن للمريض حجز دوره للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المستشفى من خلال الموقع وهو في منزله، ويأتي إلي المستشفي حسب دوره، حرصا من إدارة المستشفي علي وقت وجهد المرضي.

أول موقع خدمي طبي بالمستشفيات الحكومية بالفيوم

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن هذا الموقع هو الأول في كل مستشفيات الحكومة بمحافظة الفيوم، وقد جاء حسب تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، باستخدام احدث التقنيات العلمية والتطور الرقمي، وإدخال التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي إلي المنظومة الصحية، لتطوير الخدمة الصحية وتقليل الازدحام والتيسير على المواطنين ومتلقي الخدمة.

الخدمات التي يقدمها موقع مستشفي رمد الفيوم

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إلي أن متلقي الخدمة يمكنه الاستفادة من الموقع في حالة طلب خدمات، مجال الإبصار، جلسات ليزر الارجون، جلسات الياج ليز، الأشعة المقطعية على عصب العين ومركز الإبصار، تصوير قاع العين بالصبغة، مقاس العدسة.

الوصول إلي موقع مستشفي رمد الفيوم

فيما قالت الدكتورة حنان الجارحي مدير مستشفى الرمد بالفيوم، أن فريق العمل الإداري بالمستشفي يعمل دائما علي تطوير المنظومة الإدارية داخل مستشفي الرمد، لتسهيل العمل الطبي وتوفير الاستفادة القصوى لتلقي الخدمة الطبية.

ويمكن للمواطن أن يستفيد بخدمات الموقع من خلال الرابط التالي

https://ramadfayoumbooking.com/

