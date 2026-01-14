الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«الصحة» تنفذ 338 زيارة ميدانية لتعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية خلال 2025

وزارة الصحة
وزارة الصحة
18 حجم الخط
ads

نفذت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة العامة لسلامة المرضى، 338 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية، وذلك خلال عام 2025، بهدف تعزيز معايير سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، ودعم جاهزية المنشآت للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مع تقديم الدعم الفني والتدريب المستمر للعاملين.

متابعة 77 مستشفى و73 مركزًا ووحدة صحية، ومركزًا طبيًا متخصصًا

وشملت الزيارات متابعة 77 مستشفى، و73 مركزًا ووحدة صحية، ومركزًا طبيًا متخصصًا، و4 مستشفيات للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب 183 منشأة صحية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما سجلت إدارات سلامة المرضى بالمديريات الصحية 15,120 زيارة ميدانية في 27 محافظة، لتقييم الأداء الفعلي، رصد الفجوات، وضمان استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تعكس التزام الوزارة ببناء ثقافة السلامة والجودة داخل المنشآت الصحية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني والتدريب أثناء العمل، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن تجربة المرضى.

وأشار إلى متابعة المنشآت المعتمدة لضمان استمرارية الاعتماد، وتأهيل المنشآت الجديدة وفق خطة تشمل التقييم المبدئي، الدعم الفني، والمتابعة المستمرة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات ومشروعات الصحة العامة، أن الزيارات والبرامج التدريبية تساهم في نقل أفضل الممارسات الدولية وتطبيقها محليًا، مما يعزز قدرات الفرق الطبية والإدارية على الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع مستويات الرعاية.

98 ألف شكوى و97 ألف حل، حصاد خدمة المواطنين بوزارة الصحة في 2025

وزير الصحة يناقش الخطة الاستثمارية ويتابع مستجدات منظومة التأمين الشامل

وأضاف الدكتور جلال الشيشني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية تمثل أداة فعالة لتحديد الفجوات وتقديم الدعم الفني والتدريب المباشر، مما ينعكس إيجابًا على مستوى جودة الرعاية وتحسين تجربة المرضى في المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

GAHAR التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة الصحي الشامل الصحة والسكان زارة الصحة والسكان مساعد وزير الصحة لمنظومة التأمين الصحى وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

98 ألف شكوى و97 ألف حل، حصاد خدمة المواطنين بوزارة الصحة في 2025

وزير الصحة يناقش الخطة الاستثمارية ويتابع مستجدات منظومة التأمين الشامل

الصحة تكشف حقيقة زيادة وفيات الرضع في مصر

وزير الصحة يستقبل سفير كازاخستان لبحث التعاون في تكنولوجيا تصنيع الأدوية

جلطات مميتة، معهد التغذية يحذر من قلة شرب المياه بعد سن الأربعين

وزير الصحة يبحث مع وفد المعهد الدولي للقاحات توطين إنتاج الأمصال في مصر

الصحة استفادة 72 من الكوادر الطبية من المنح التدريبية الخارجية خلال 2025

الصحة: صرف حزمة متكاملة من أجهزة الأشعة والتشخيص لدعم المستشفيات خلال 2025
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية