الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لقاء تنسيقي بين الصحة والتأمين الصحي بالفيوم لمواجهة أمراض الشتاء

لقاء تنسيقي بين الصحة
لقاء تنسيقي بين الصحة والتأمين الصحي بالفيوم، فيتو
18 حجم الخط

عقدت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعًا مع  الدكتور ياسر فوزي مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، للتنسيق ما بين مستشفيات مديرية الصحة ومستشفى التأمين الصحي لتوفير أماكن في أقسام الحضانات والأطفال وعناية الأطفال لمواجهة تكدس المرضى بالمستشفيات في ظل انتشار أمراض موسم الشتاء والتي تحتاج الى توفير أسرة لتلقي العلاج داخل المستشفيات.

 

كشف حساب 2025 لإدارة سلامة المرضى

علي صعيد آخر كانت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قد أعلنت أن عام 2025، شهد اعتماد 7 وحدات رعاية أولية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتم تنفيذ برامج  تدريبية مختلفة بإجمالى 2214 دورة تدريبية تم من خلالها تدريب 14483 متدربًا من مختلف المنشآت الصحية التابعة للمديرية، ونظمت المديرية 3863  لقاءً ميدانيًّا لنشر معايير سلامة وأمان المريض والتحسين المستمر، وعقدت 356 اجتماعًا مع الإدارات المختلفة لتفعيل اللجان وضمان التواصل الفعال والتحسين المستمر، وتم البدء في توحيد الوثائق وتقديم الدعم الفنى للمنشآت الصحية من خلال وضع 251 وثيقة استرشادية ومراجعة 3683 وثيقة بالمنشآت الصحية.

كما تمت ميكنة الانشطة الشهرية لفرق سلامة المرضى بالمنشآت الصحية ترشيدًا للاستهلاك وضمانًا لسهولة وسرعة التواصل، وتم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى خلال شهر سبتمبر بكافة المستشفيات والإدارات الصحية.

الصحة توضح فوائد الهرم الغذائي الجديد (فيديو)

وزير الصحة يبحث مع وفد المعهد الدولي للقاحات توطين إنتاج الأمصال في مصر

كما نفذت  10 مشروعات تحسين  و10 مبادرات لإشراك المرضى بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة تهدف لرفع كفاءة الأداء وضمان سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية وجعل المريض شريك فى رحلة تلقيه الخدمة الصحية، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة سلامة المرضى الاحتفال باليوم العالمي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد التأمين الصحي بالفيوم مديرية الصحه مستشفي التامين الصحي وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

البدوى وسرى يقدمان أوراق ترشحهما على رئاسة الوفد السبت

أبرزهم البدوى وأبو شقه، 6 مرشحين على رئاسة حزب الوفد حتى الآن

رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬يعتمد‭ ‬التشكيل‭ ‬النهائى‭ ‬للجنة‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭

حصاد الثقافة 2025، "المجلس الأعلى" يطلق 5 ‏مسابقات كبرى و"القومي للطفل" يحرك 15 قافلة

10 التزامات على الممولين والمكلفين وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

انخفاض درجات الحرارة ورياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

أتلتيكو مدريد يتخطى ديبورتيفو لاكورنيا بهدف ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

اليوم، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

طريق ترامب للسلام، أرمينيا تمنح واشنطن جزءًا من ممر يربطها بأذربيجان

حركة لا أخلاقية من ترامب لعامل خلال زيارته مصنع "فورد" للسيارات بولاية ميشيجان (فيديو)

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة يحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية سقوط الضحايا في إيران

هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط تابعة لشركة شيفرون الأمريكية في البحر الأسود

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية