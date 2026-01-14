لقاء تنسيقي بين الصحة والتأمين الصحي بالفيوم لمواجهة أمراض الشتاء

18 حجم الخط

عقدت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعًا مع الدكتور ياسر فوزي مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، للتنسيق ما بين مستشفيات مديرية الصحة ومستشفى التأمين الصحي لتوفير أماكن في أقسام الحضانات والأطفال وعناية الأطفال لمواجهة تكدس المرضى بالمستشفيات في ظل انتشار أمراض موسم الشتاء والتي تحتاج الى توفير أسرة لتلقي العلاج داخل المستشفيات.

كشف حساب 2025 لإدارة سلامة المرضى

علي صعيد آخر كانت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قد أعلنت أن عام 2025، شهد اعتماد 7 وحدات رعاية أولية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتم تنفيذ برامج تدريبية مختلفة بإجمالى 2214 دورة تدريبية تم من خلالها تدريب 14483 متدربًا من مختلف المنشآت الصحية التابعة للمديرية، ونظمت المديرية 3863 لقاءً ميدانيًّا لنشر معايير سلامة وأمان المريض والتحسين المستمر، وعقدت 356 اجتماعًا مع الإدارات المختلفة لتفعيل اللجان وضمان التواصل الفعال والتحسين المستمر، وتم البدء في توحيد الوثائق وتقديم الدعم الفنى للمنشآت الصحية من خلال وضع 251 وثيقة استرشادية ومراجعة 3683 وثيقة بالمنشآت الصحية.

كما تمت ميكنة الانشطة الشهرية لفرق سلامة المرضى بالمنشآت الصحية ترشيدًا للاستهلاك وضمانًا لسهولة وسرعة التواصل، وتم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى خلال شهر سبتمبر بكافة المستشفيات والإدارات الصحية.

كما نفذت 10 مشروعات تحسين و10 مبادرات لإشراك المرضى بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة تهدف لرفع كفاءة الأداء وضمان سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية وجعل المريض شريك فى رحلة تلقيه الخدمة الصحية، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

