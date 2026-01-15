الخميس 15 يناير 2026
تحرير 131 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية، وتمكنت من تحرير 131 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الرغيف، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين.

 وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، وتهدف الحملة الي السيطرة علي ما يتم تداوله من سلع، ومواجهة جشع بعض التجار.

نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم،  إن الحملة تمكنت من ضبط  500 كيلو جرام دقيق مخابز محملة علي سيارة ربع نقل ، كما ضبطت 12 شكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي وزن 600 كيلوجرام، تم تجميعهم في مخبزين بدون وجه حق، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأحيل الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

تكثيف الحملات علي المخابز والأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية لمراقبة وزن ومواصفات الإنتاج، مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ضبط 1475 قطعة سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

ضبط 204 كجم لحوم ودواجن فاسدة في حملة تموينية بدمياط

 كما شدد على  متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

الجريدة الرسمية