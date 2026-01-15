الخميس 15 يناير 2026
قام بتغييره على دكة البدلاء، تفاصيل مشكلة شورت إمام عاشور في مباراة مصر والسنغال (فيديو)

مشكلة شورت إمام عاشور
مشكلة شورت إمام عاشور في مباراة السنغال، فيتو
إمام عاشور، كشفت منصة "Top African Football"، المنصة المتخصصة في تغطية أخبار الدوريات الأفريقية المحلية، عن المشكلة التي كان عانى منها لاعب منتخب مصر إمام عاشور، في مباراة مصر أمام السنغال، التي أقيمت أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

حكاية مشكلة شورت إمام عاشور

وقالت المنصة إن المشكلة التي كان يعاني منها إمام عاشور أثناء لعب مباراة مصر والسنغال، هي الشورت الذي يرتديه، الأمر الذي تطلب قيام عاشور بتغييره، حيث رصدت بعض كاميرات التصوير في الملعب أزمة إمام عاشور مع "الشورت".

وكشفت منصة "توب أفريكان فتبول" حكاية شورت إمام عاشور في مباراة مصر والسنغال، حيث قالت: إنه "خلال مباراة مصر والسنغال بالأمس في نصف النهائي.. طلب اللاعب إمام عاشور تغيير الشورت أثناء اللقاء بسبب اتساعه. 

وتوجّه اللاعب إلى دكة البدلاء، وبعد موافقة مراقب المباراة، اكتشف أن الشورت المتوفر هناك مقاس كبير "Large"، في حين أنه يرتدي مقاس متوسط "Medium".


وتابعت: "توب أفريكان سبوت حكاية إمام عاشور مع الشورت فقالت: "في النهاية تم توفير شورت بالمقاس المناسب، ليقوم اللاعب بتغييره ويعود لاستكمال المباراة بشكل طبيعي"

مشكلة شورت إمام عاشور، فيتو
مشكلة شورت إمام عاشور، فيتو


كما رصدت عدد من الكاميرات داخل الملعب، خروج لاعب المنتخب إمام عاشور من الملعب وفي يده "شورت"، وإشارات مدرب المنتخب حسام حسن بتبديل عاشور لـ "الشورت" الذي كان يرتديه.

حسام حسن يشير بتغير شورت إمام عاشور، فيتو
حسام حسن يشير بتغير شورت إمام عاشور، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام السنغال

جدير بالذكر أن منتخب مصر خسر أمام السنغال بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، وسجل هدف السنغال ساديو مانى.

حسام حسن وإمام عاشور ومحاولة تغيير الشورت، فيتو
حسام حسن وإمام عاشور ومحاولة تغيير الشورت، فيتو


وجاءت بداية المباراة قوية وسريعة وخاصة من جانب منتخب السنغال، الذى لجأ للضغط على لاعبى منتخب مصر لرغبته في تسجيل هدف مبكر، وحصل حسام عبد المجيد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 6.
ومع بداية الشوط الثانى، أجرى حسام حسن تغييرًا بنزول محمود تريزيجيه بدلًا من أحمد فتوح، فى مركز الظهير الأيسر وواصل منتخب السنغال الاستحواذ على الكرة مع بداية الشوط الثانى.

وسجل ساديو مانى الهدف الأول للسنغال من تسديدة أرضية استقرت في شباك محمد الشناوى، وأجرى حسام حسن تغييرًا جديدا بنزول زيزو بدلًا من رامى ربيعة قبل أن يدفع بمصطفى محمد بدلًا من إمام عاشور. 
يذكر أن منتخب مصر يخوض مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل، أمام الخاسر من المغرب ونيجيريا.
 

بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في المباراة

إمام عاشور لموقع كاف: لم يعد هناك منتخب ضعيف في إفريقيا وجئنا لحصد اللقب

