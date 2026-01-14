الخميس 15 يناير 2026
محافظات

ضبط 1475 قطعة سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، وتمكنت من تحرير  208 مخالفة تموينية متنوعة، وشارك فى الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، وتهدف الحملة إلى السيطرة على ما يتم تداوله من سلع، ومواجهة جشع بعض التجار.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم 

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم،  أن الحملة تمكنت من ضبط 69 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى بأحد المجازر، وحررت محضر عدم صلاحية 300 عبوة بويات مختلفة الأصناف والأحجام منتهية الصلاحية،  وغير صالحة للاستخدام لانتهاء فترة صلاحيتها طبقا لتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل عبوة، وتم ضبط  1475 قطعة سلع غذائية من  أصناف مختلفة " زيوت  ـ مسلى صناعي ـ  وصلصة ـ شيبسى ـ توينكز ـ طحينة ـ حلاوة طحينية - اندومى "، 10 محاضر عدم إعلان عن أسعار حرة،  5 محاضر عدم وجود شهادة صحية لمندوبين مواد غذائية، و6 محاضر عدم وجود شهادة صحية أسواق.

 

تكثيف الحملات علي الاسواق 

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات علي مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ضبط 2.6 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

ضبط نصف طن سماد مهرب، تحرير 53 مخالفة في حملة تموينية بالفيوم

 كما شدد علي  متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

