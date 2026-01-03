صحة الفيوم تناقش تحديد سعر موحد للولادة بالمستشفيات الحكومية

18 حجم الخط

عقدت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، اجتماعا بمكتبها بحضور الدكتور سيد الحنفى مدير إدارة الطب العلاجي، ومديري المستشفيات ورؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، لمناقشة نسب تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية وأسعار الولادات بالمستشفيات.

محتوى الاجتماع وتوصياته

وقالت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنها شددت على الالتزام بمعايير الجودة فى تقديم الخدمة الطبية لكسب ثقة المواطنين لإجراء العمليات بالمستشفيات الحكومية، وعقد اجتماع بين مدير الشئون المالية بالمديرية ومديرى الشئون المالية بالمستشفيات لتحديد سعر موحد للولادات بالمستشفيات، دعم الولادة الطبيعية والتشجيع عليها، رفع الوعي بفوائد الولادة الطبيعية، تشجيع الطبيب المعالج للحوامل على الولادة الطبيعية، لأن انتشار الولادات الطبيعية يؤدي إلى تحسن الحالة الصحية الأم والجنين، وتحافظ على استقرار وراحة الأسرة.

فوائد الولادة الطبيعية

يعرف الأطباء الولادة الطبيعية، بأنها الولادة المهبلية، وهي الطريقة الطبيعية والتقليدية للولادة، وتفضل الولادة الطبيعية على الولادة القيصرية لعدة أسباب طبية، أولها وأهمها سرعة التعافي وانخفاض خطر المضاعفات، وأبرز مميزات الولادة الطبيعية أنها تساعد الأمهات على الاستعداد جسديًا ونفسيًا.

وهناك عدة أعراض للولادة الطبيعية، منها نزول الطفل إلى الحوض، شعور الأم بالرغبة في التبول، خروج سدادة المخاط ووجود إفرازات مهبلية ملطخة بالدم، اتساع عنق الرحم، تشنجات وآلام أسفل الظهر، ارتخاء مفاصل الأم، وقد يحدث إسهال وبعض التغيرات في الجهاز الهضمي.

