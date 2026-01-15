ارتطم رأسه بالأرض، مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالهرم

18 حجم الخط

لقي شاب فى العقد الثالث من عمره مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق بـ منطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب انقلاب الدراجة النارية اصطدامها بالرصيف نتيجة انفجار الإطار الأمامي ومصرع قائدها جراء ارتطام رأسه بالأرض.

حادث انقلاب دراجة نارية بالهرم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الهرم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى سياق آخر، لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، في الاتجاه القادم من محافظة القاهرة عائدًا إلى محافظة المنيا.

مصرع شاب على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والموانئ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وانتقلت على الفور قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبينّ من المعاينة الأولية لموقع الحادث، إنّ السرعة الزائدة لقائد السيارة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يده وفقد السيطرة عليها، فانقلبت السيارة في نهر الطريق، ولفظ قائدها أنفاسه الأخيرة على الفور خلال الحادث.

بينما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية بسبب الحادث، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، ونقل السيارة المنقلبة من نهر الطريق إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

