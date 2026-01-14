الأربعاء 14 يناير 2026
الجنايات تؤيد حكم إعدام عاطل بتهمة قتل طفل وإلقاء جثته في بحر الجعافرة بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، بتأييد حكم الإعدام شنقًا للمتهم " هاني. أ.ج"، المتهم في واقعة قتل طفل وسرقة التوك توك الخاص به،  بدائرة مركز شرطة إطسا ، وقضية قتل شريكه “م.ب.م 38 سنة.

أصل الحكاية

تعود الواقعة لـ 23 يوليو عام 2023، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من حل كشف غموض حادث مقتل الطفل توفيق ممدوح، وسرقة التوكتوك الخاص به، وعثر الأهالي على جثته مذبوحا وموضوعة في شوال،ألقي به في بحر الجعافرة بمركز إطسا.

 وتوصلت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء الجريمة المتهم "هاني. أ. ج " مقيم بقرية بجيج التابعة لمركز الفيوم، وتم إلقاء القبض عليه وأدلى بأقواله واعترافاته كاملة وأقر بارتكابه الواقعة.

وأضاف أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه، وكشفت التحريات أن الشيطان لعب برأسه لاستدراجه وسرقة إيراد اليوم من عمله على التوك توك وأخذ المركبة وبيعها في القاهرة أو العمل عليها في مدينة 6 أكتوبر، إلا أنه خلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يشرع في قتله وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.

مصرع شاب بعد تناوله مادة سامة بالخطأ في الفيوم

ضبط عامل لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، وبعد أن ثبت في يقين النيابة ارتكابه للواقعة الواردة بالتحقيقات، تم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الفيوم، التي تداولت القضية في عدة جلسات، ثم احالتها الي فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في  الحكم بالإعدام علي المتهم، وبعد موافقته قضت المحكمة بإعدامه شنقا بإجماع الآراء، وطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت حكم محكمة جنايات الفيوم.

