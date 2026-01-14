الجنايات تؤيد حكم إعدام عاطل بتهمة قتل طفل وإلقاء جثته في بحر الجعافرة بالفيوم

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، بتأييد حكم الإعدام شنقًا للمتهم " هاني. أ.ج"، المتهم في واقعة قتل طفل وسرقة التوك توك الخاص به، بدائرة مركز شرطة إطسا ، وقضية قتل شريكه “م.ب.م 38 سنة.

أصل الحكاية

تعود الواقعة لـ 23 يوليو عام 2023، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من حل كشف غموض حادث مقتل الطفل توفيق ممدوح، وسرقة التوكتوك الخاص به، وعثر الأهالي على جثته مذبوحا وموضوعة في شوال،ألقي به في بحر الجعافرة بمركز إطسا.

وتوصلت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء الجريمة المتهم "هاني. أ. ج " مقيم بقرية بجيج التابعة لمركز الفيوم، وتم إلقاء القبض عليه وأدلى بأقواله واعترافاته كاملة وأقر بارتكابه الواقعة.

وأضاف أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه، وكشفت التحريات أن الشيطان لعب برأسه لاستدراجه وسرقة إيراد اليوم من عمله على التوك توك وأخذ المركبة وبيعها في القاهرة أو العمل عليها في مدينة 6 أكتوبر، إلا أنه خلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يشرع في قتله وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، وبعد أن ثبت في يقين النيابة ارتكابه للواقعة الواردة بالتحقيقات، تم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الفيوم، التي تداولت القضية في عدة جلسات، ثم احالتها الي فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بالإعدام علي المتهم، وبعد موافقته قضت المحكمة بإعدامه شنقا بإجماع الآراء، وطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت حكم محكمة جنايات الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.