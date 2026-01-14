الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

احتفالات ليلة الإسراء
احتفالات ليلة الإسراء والمعراج بالفيوم، فيتو
شهد  الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، الذي أُقيم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم عقب صلاة المغرب.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

برنامج الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج 

بدأ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ أشرف شعبان، أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ جمعة عبدالفتاح، إمام وخطيب مسجد ناصر الكبير، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدًا أن هذه الرحلة المباركة كانت منحة بعد محنة، وفرجًا بعد ضيق، ويسرًا بعد عسر.

مشيرًا إلى أن الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتحلي بأخلاقه الكريمة في مختلف مناحي الحياة،  غاية كل مسلم واختُتمت الاحتفالية بابتهالات ومدائح نبوية قدمها فضيلة الشيخ محمد منجود الشرقاوي، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

تهنئة محافظ الفيوم للشعب المصري

وقدم محافظ الفيوم التهنئة للقيادة السياسية، وللشعب المصري، وأهالي محافظة الفيوم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدًا أن هذه المناسبة العطرة تمثل آية من آيات الله عز وجل، وتحمل في طياتها العديد من القيم والمعاني النبيلة التي ينبغي استلهامها في حياتنا اليومية.

خلال لقائه بالمواطنين، محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلات قرية السلام

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة ويبحث توفير فرص عمل للشباب

وأكد المحافظ ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع، وبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العمل، من أجل تحقيق التنمية والنهضة المنشودة لمصرنا الحبيبة، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة. 

