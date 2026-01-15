الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات بالقاهرة لصالح ورشة الخط السادس لمترو الأنفاق

وزير النقل والصناعة
وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 11 تابع (هـ)، الصادر في 14 يناير 2026، قرار وزارة النقل رقم 859 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لمشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخـط الـسادس لمترو الأنفاق بمسطح (۸۳) فدانًا على طريق زهـراء المعـادي/ القـاهرة الجديـدة.

ونصت المادة الأولى لـ قرار وزارة النقل على "نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بكشف  هذا القرار، الوارد من مديرية المساحة بالقاهرة الصادر بشأنها قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم ٩٤٩ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخـط الـسادس لمترو الأنفاق بمسطح (۸۳) فدانًا على طريق زهـراء المعـادي/ القـاهرة الجديـدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة"


وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحليـة الـصادر بالقـانون رقـم ٤٣ لـسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٩ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنـشاء ورشة العمرة الجسيمة لـ الخط السادس لمترو الأنفاق بمسطح (۸۳) فدانًا علـى طريـق زهراء المعادي/ القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.


 

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ خطى المونوريل بالقاهرة والجيزة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة النقل الخط السادس لمترو الانفاق

الجريدة الرسمية