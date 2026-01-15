محافظ الشرقية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد

18 حجم الخط

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الشرقية، في أول لقاء تعريفي عقب نيلهم ثقة المواطنين لتمثيل المحافظة تحت قبة البرلمان، وذلك عقب انتهاء العملية الانتخابية لمجلس النواب واكتمال المجالس التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ، موجهًا الشكر للنواب السابقين على دورهم الوطني خلال الدورة المنقضية متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

الحضور في لقاء المحافظ من التنفيذيين

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

المحافظ يهنئ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

كما قدم المحافظ للنواب التهنئة بنيلهم ثقة الشعب الشرقاوى وبمناسبة الاحتفال بذكرى" الإسراء والمعراج" داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كلِ الفتن والشرور، وأن يوفقنا جميعًا في استكمال مسيرة البناء والعطاء تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مكتب المحافظ مفتوح دائما

أكد المحافظ أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب لمناقشة مشكلات المواطنين في مختلف القطاعات، مع ضرورة التنسيق المشترك بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان لتقديم أفضل الحلول للمواطن الشرقاوي، موضحًا أن سرعة الإستجابة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

لقاء النواب بالمحافظ كل يوم خميس

أوضح محافظ الشرقية أن هناك لقاء أسبوعيا يوم "الخميس" من كل أسبوع لاستقبال أعضاء البرلمان بمكتبه بالديوان العام، كما وجه المحافظ بتحديد لقاء مباشر بين نواب البرلمان وأعضاء الجهاز التنفيذي على أن يكون " السبت الثاني" من كل شهر محدد بجدول أعمال موضح فيه المشكلات العامة التي تخص كل مركز ليتم مناقشتها، والعمل على إيجاد حلول لها بشكل فوري ومنهجي، وذلك بما يحقق الصالح العام.

اللقاء الاسبوعى مع المواطنين كل يوم الاثنين

أوضح المحافظ أنه حريص على عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين يوم "الإثنين" من كل أسبوع للاستماع إليهم ولمشاكلهم بشكلٍ مباشر وتوجيه أعضاء الجهاز التنفيذي بحلها وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يحقق التواصل الحقيقي بين المواطن ومؤسسات الدولة.

تبادل الرؤي والافكار فى عدد من الملفات الحيوية

ثمن المحافظ أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وأن المرحلة القادمة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن التنسيق الكامل بين النواب والجهاز التنفيذي، يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع وتناول اللقاء، تبادل الرؤى والأفكار في عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وكذا بحث عدد من المشكلات بشتى القطاعات الخدمية لإحداث نقلة نوعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

النواب يوجهون الشكر للمحافظ

ومن جانبهم، وجَّه نواب الشرقية الشكر للمحافظ، على حسن وحفاوة الإستقبال، مثمنين جهود الجهاز التنفيذي للمحافظة خلال الفترة الماضية، مؤكدين على تعاونهم في كافة المجالات مع الجهاز التنفيذي لـخدمة أبناء المحافظة. وفي نهاية اللقاء، أعرب محافظ الشرقية عن خالص تهانيه القلبية لجميع النواب، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم التشريعية والرقابية بما يحقق مصالح أبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.