أخبار الفن اليوم: محمود التهامي ونجوم الإنشاد يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج بالأوبرا.. رامي إمام يعلق على الجدل حول “الأعلى أجرا”.. وأحمد السقا يكشف تفاصيل علاقته بشيريهان

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة وجاءت أبرزها كالتالي:

أكد الفنان أشرف عبد الباقي، أن فيلمه القصير "ده صوت إيه ده" مع محمود ماجد شقيق الفنان هشام ماجد استغرق تصويره يومين فقط، مشيرًا إلى أن الفيلم مدة 18 دقيقة وسيتم طرحه على يوتيوب.

رد النجم البريطاني كيت هارينجتون على العريضة التي أطلقها عدد من محبي مسلسل Game of Thrones للمطالبة بإعادة إنتاج الموسم الثامن والأخير، واصفًا الخطوة بأنها غير منطقية وتعكس أثرا سلبيا لوسائل التواصل الاجتماعي.

رحل عن عالمنا سكوت آدامز، مبتكر سلسلة الكاريكاتير الشهيرة Dilbert، عن عمر ناهز 68 عاما، كما أعلنت طليقته شيلي مايلز خلال بودكاست "قهوة مع سكوت آدامز" في 13 يناير.

أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية، عن تقديم المذيع الساخر تريفور نوح، للنسخة الـ 68، للحفل الشهير، وذلك للسنة السادسة على التوالي.

انتهت الفنانة كندا علوش من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد ابن النصابة، وكانت المشاهد الأخيرة في استاد القاهرة.

يعرض مسرح السامر مساء غد الخميس، المسرحية المصرية «مرسل إلى» ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

تواصل قناة نايل دراما برئاسة المخرج عمرو عابدين تقديم أعمال نوعية تستعيد رموز الفن والفكر المصري، حيث تُعرض الليلة حلقة خاصة واستثنائية مع الفنان القدير محمد صبحي، في أول ظهور تلفزيوني له على الشاشة المصرية بعد غياب تجاوز 15 عامًا.

بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات والتى تستضيف المنشد الشيخ محمود التهامى.

مسلسلات رمضان 2026، تواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “حد أقصى” مع الفنان محمد القس وعدد من النجوم.

تمثل الفنانة الشابة ياسمينا العبد نموذجا لموهبة فنية حقيقية تشكلت على مهل، وتطورت عبر سنوات من التجارب المتنوعة بين السينما والدراما والمسرح، حتى وصلت إلى مرحلة النضج الفني التي ظهرت بوضوح وبشكل جلي في مسلسل ميدتيرم، العمل الذي يمكن اعتباره محطة فاصلة وفارقة في مسيرتها الفنية.

كشفت الطفلة جوليا كواليس مشاركتها في مسلسل "قسمة العدل" المقرر عرضه على قناة "ON" حصريًا بداية من يوم السبت المقبل 17 يناير في تمام الساعة 7:30 مساءً.

حل الفنان أحمد السقا ضيفا على برنامج "فضفضت أوي"، الذى يقدمه المخرج معتز التونى، على منصة Watch it الرقمية.

علق المخرج رامي إمام على الجدل المثار بين شقيقه محمد إمام والفنان أحمد العوضي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المنشورات المتبادلة بينهما حول الأعلى أجرا.

وضعت فرقة الفتيات الكورية الشهيرة “BLACKPINK” حدا لانتظار جماهيرها الطويل، بإعلانها رسميا عن تفاصيل عودتها الكاملة والمنتظرة إلى الساحة الغنائية.

يستأنف أبطال مسلسل “أب ولكن” تصوير المشاهد الداخلية للعمل، بمنطقة وسط القاهرة، حيث استأجرت الشركة المنتجة عدد من الشقق ببعض الشوارع الشهيرة بوسط البلد، لتصوير أحداث المسلسل.

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي رسالة اعتذار إلى الشعب “الأمازيغي”، وذلك على خلفية تعليقات مسيئة طالتهم من قبل بعض المتابعين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة استيائها الشديد من تدني مستوى الحوار والانحدار الأخلاقي الذي أظهره البعض من خلال الاستهزاء والكلام المهين.

