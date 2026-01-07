الوطنية للإعلام تطلق وثائقيا إذاعيا احتفاءً بالإعلامي الكبير صبري سلامة

18 حجم الخط

تواصل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الاحتفاء بتاريخ الإذاعي والكاتب والشاعر المصري الكبير صبري سلامة، عبر سهرة خاصة على إذاعة البرنامج العام، وكذلك إنتاج وثائقي إذاعي يتناول حياته وتاريخه المهني وعطاءه الكبير للإذاعة المصرية، ويتحدث في الوثائقي عدد من تلاميذه ومحبيه.

الإذاعي صبري سلامة

والإذاعي صبري سلامة من مواليد محافظة المنوفية 4 يناير 1925، تخرج في كلية الحقوق عام 1956، التحق بالإذاعة المصرية عام 1957، وتدرج في مختلف المناصب حتى أصبح مديرًا لمعهد الإذاعة والتليفزيون "أكاديمية ماسبيرو"، وكتب وقدم العديد من البرامج الإذاعية من أشهرها برنامج "ع الماشي" و" قطوف الأدب من كلام العرب"، كما قدم البيان رقم 7 الصادر عن القوات المسلحة المصرية في انتصارات أكتوبر 1973.

أعمال صبري سلامة الأدبية

وكتب العديد من الأعمال الفنية منها المسلسل التليفزيوني "على باب زويلة" و"ابن عروس" وسهرات: رابعة العدوية، خباب ابن الأرت، فارس الليل التائب، القديسة دميانة، وسهرة "أشواك على طريق الورود"، كما كتب سيناريو وحوار قصة عبد الحميد جودة السحار" محمد رسول الله".

وكان عضوًا باتحاد الكتاب، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمجالس القومية المتخصصة،وقد عمل الراحل الكبير محاضرًا بكليات الإعلام، حتى رحيله في 5 أبريل 1994.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.