مخرج العرض المغربي «Windows F»: الكتابة أول حافز لي في المسرح

عقدت الندوة الثامنة من فعاليات مهرجان المسرح العربي، عن العرض المغربي «Windows F» صباح اليوم الإثنين، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وتستضيفها القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

العرض المغربي Windows F

وقال مؤلف ومخرج العرض المغربي «Windows F» أحمد أمين ساهل: إن العرض يعد التجربة الرابعة له، وتحدث بإيجاز عن أعماله السابقة وموضوعاتها، مشيرا إلى أن عنوان العرض عبارة تشير إلى الروح الشابة، فالعرض يتحدث عن الشباب والمرأة بصفة خاصة، مؤكدا أن التجربة تعد مختلفة ومتفردة عن باقى تجاربه، فأفكار المسرحية منبثقة من أفكار ومنهج جيله الشبابي، ووجه الشكر لفريق العمل على ما قدموه من جهد.

وأوضح ساهل أنه قبل عمله بالإخراج كتب بالشعر والجرافيك، مشيرا إلى أن الكتابة أول مشجع وحافز له فى مجال المسرح، وأن الإخراج جاء تاليا للتأليف، وعن أسلوبه فى الإخراج وعلاقته بالممثل، قال إنه يعطى حرية كاملة فى التمثيل فكما أنه أنانى فى الإخراج، فهو يحب أيضا الممثل الأناني الذى يقدم كل طاقاته الإبداعية.

وأكد فريق العرض المسرحي المغربي "ويندوز إف" الحاضر على منصة الندوة، -الفنانة قدس جندل والفنانة ذكرى بنويس، محمد رضا التسولي مصمم المابينج، آدم الصبير سينوغراف ومصمم الإضاءة، معاد بياري تقني المؤثرات الصوتية- أنهم سعداء بالمشاركة فى مهرجان له مكانته الكبيرة فى العالم العربي.

