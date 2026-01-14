الأربعاء 14 يناير 2026
ثقافة وفنون

أبطال مسلسل "أب ولكن" ينتقلون إلى وسط القاهرة لتصوير المشاهد الخارجية

محمد فراج
محمد فراج
يستأنف أبطال مسلسل “أب ولكن” تصوير المشاهد الداخلية للعمل، بمنطقة وسط القاهرة، حيث استأجرت الشركة المنتجة عدد من الشقق ببعض الشوارع الشهيرة بوسط البلد، لتصوير أحداث المسلسل.

وكشف مصدر، أن فريق عمل مسلسل “أب ولكن”، فضل أن يتم تصوير أحداثه بوحدات سكنية حقيقة، دون اللجوء لبناء ديكورات ببعض الأستوديوهات، حتى تظهر مشاهد المسلسل بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر أن المسلسل يستمر تصويره حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان، بالرغم من عرضه ضمن المارثون الدرامي القادم.

وينافس مسلسل “أب ولكن” في موسم دراما رمضان المقبل، ويعرض العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج عبر قنوات المتحدة وهي الحياة، CBC، DMC، ON E.

ويشارك في بطولة العمل كل من: ركين سعد، بسمة داود، إسلام جمال، سلوى عثمان، محمد أبو داود، وميمي جمال، هاجر أحمد، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل أب ولكن

وتشهد أحداث مسلسل “أب ولكن” دخول محمد فراج السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.

وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني من عدد من الأزمات النفسية.

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

مسلسل ورد وشيكولاتة

كانت آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل “ورد وشيكولاته” الذي يتم عرضه حاليًا وتشارك في بطولته الفنانة زينة، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

