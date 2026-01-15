استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الخميس، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09

