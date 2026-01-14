أشرف عبد الباقي: صورت "ده صوت إيه ده" في يومين وبجهز مسرحية جديدة مع شباب جدد

18 حجم الخط

أكد الفنان أشرف عبد الباقي، أن فيلمه القصير "ده صوت إيه ده" مع محمود ماجد شقيق الفنان هشام ماجد استغرق تصويره يومين فقط، مشيرًا إلى أن الفيلم مدة 18 دقيقة وسيتم طرحه على يوتيوب.

فيلم ده صوت إيه ده

وأضاف أشرف عبد الباقي خلال العرض الخاص للفيلم: أن لديه مسرحية جديدة مع شباب جدد بعنوان عائلة الشماشرجي من إنتاجه.

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بالعرض الخاص لفيلم “ده صوت إيه ده” ويشاركه البطولة محمود ماجد شقيق هشام ماجد وذلك داخل أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

حرص على حضور العرض الخاص كل من رامي إمام ومحمد دياب وهشام ماجد لدعم شقيقه محمود.

وتأتي أغاني الفيلم من ألحان محمد عبد الواحد، وموسيقى محمد نوارة وتدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة.

ويعد هذا التعاون الرابع بين المخرج محمد ربيع والفنان محمود ماجد بعد سلسلة من الأفلام القصيرة التي حققت انتشارًا واسعًا عبر يوتيوب.

