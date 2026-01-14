"BLACKPINK" تعلن موعد إصدار ألبومها الثالث "DEADLINE" (فيديو)

18 حجم الخط

وضعت فرقة الفتيات الكورية الشهيرة “BLACKPINK” حدا لانتظار جماهيرها الطويل، بإعلانها رسميا عن تفاصيل عودتها الكاملة والمنتظرة إلى الساحة الغنائية.

البوم بلاكبينك الجديد

وفي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم 15 يناير بتوقيت كوريا الجنوبية، كشفت الفرقة عبر حساباتها الرسمية عن الموعد المحدد لصدور عملها الجديد، حيث من المقرر أن تعود المجموعة بألبومها المصغر الثالث الذي يحمل عنوان "DEADLINE".

ووفقا للبيان الرسمي، سيتم طرح الألبوم الجديد في 27 فبراير المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت كوريا الجنوبية، لتسجل بذلك الفرقة عودة قوية تجتمع فيها العضوات مجددا في عمل فني متكامل يترقبه عشاق "الكيبوب" حول العالم.

وسبق وأفرجت الفرقة العالمية عن أغنية سنجل جديدة بعنوان “JUMP” والتي تم أدائها لأول مرة في حفل الفرقة بمدينة غويانغ يومي 5 و6 يوليو الماضي، ضمن جولة "DEADLINE" العالمية والتي تحمل نفس عنوان الألبوم الجديد.

ويمثل هذا الالبوم عودة قوية لـ BLACKPINK بعد غياب دام ما يقارب ثلاث سنوات عن الإصدارات الرسمية، منذ ألبومها الكامل الثاني "BORN PINK" الذي صدر في سبتمبر 2022 وحطم العديد من الأرقام القياسية آنذاك.

عضوات BlackPink يترشحن لجوائز الـ MTV

كما أصبحت فرقة BLACKPINK أول فرقة على الإطلاق يتم ترشيح جميع عضواتها الأربعة ليسا، روزي، جيني، وجيسو في فئة واحدة خلال العام نفسه، وهي فئة "أفضل أداء كيبوب".

وجاء هذا الإنجاز الكبير بعد الإعلان عن قائمة الترشيحات الرسمية لحفل جوائز MTV لعام 2025، حيث تم ترشيح كل من ليسا عن أغنية "Born Again"، روزي عن أغنية "Toxic till the end" جيني عن أغنية "Like Jennie"، وأخيرًا جيسو عن أغنية "Earthquake".

كما حصلت روزي على 8 ترشيحات هذا العام لتصبح بذلك أكثر فنانة كيبوب ترشيحًا في عام واحد بأغنيتها “APT” مع النجم العالمي برونو مارس و"Toxic till the end"، متخطية بذلك فرقة BTS والتي حملت اللقب سابقًا بـ 7 ترشيحات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.