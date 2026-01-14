الأربعاء 14 يناير 2026
بسبب تعليقات مسيئة، سلاف فواخرجي تعتذر للأمازيغ وتشن هجوما على "مدعي الجهل"

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي رسالة اعتذار إلى الشعب “الأمازيغي”، وذلك على خلفية تعليقات مسيئة طالتهم من قبل بعض المتابعين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة استيائها الشديد من تدني مستوى الحوار والانحدار الأخلاقي الذي أظهره البعض من خلال الاستهزاء والكلام المهين.

 

سلاف فواخرجي تعتذر للأمازيغ

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت فواخرجي أن الجهل بمكون شعبي أو تاريخي ليس عيبا بحد ذاته، بل العيب يكمن في اتخاذ هذا الجهل ذريعة للسخرية والحط من شأن شعوب وقوميات عريقة، فقالت: “بعض الناس لا يعرفون من هم الأمازيغ، وهذا ليس عيبا، كلنا نتعلم، وجميل أن نتعلم ونبحث ونسأل ونعرف في كل يوم وكل لحظة شيئا جديدا، ولكن لايحق لأحد لمدارة جهله أو عدم معرفته، السخرية والحطّ من شعب وتاريخ عريق، أو الحطّ من أي مكون، أو قومية أو ديانة أو طائفة أو طريقة، فقط لأنها مغايرة له انتماء أو ديانة أو تفكير”.

وكشفت الفنانة السورية أنها قامت بحظر عدد كبير من المسيئين الذين وصفتهم بـ "العوالق"، مشيرة إلى أنها بذلت جهدا كبيرا لتنظيف مساحتها من التعليقات التي تفرق ولا تجمع، موضحة: “بدل أن يفكروا وينتجوا ويعمّروا، يفرقوا ويهدموا ويشوهوا جنسيتهم ودينهم ولغتهم وسمعة أهلهم حتى جعلوا أهل البلاد الاخرى تعمم انطباعها عنهم ليذهب السوري الصالح وما أروعه بذاك الطالح وإن كان أقليّة”

واختتمت سلاف فواخرجي بيانها بالتأكيد أن “من لا يملك المحبة مريض، ومن لا يعترف بالآخر ناقص”

