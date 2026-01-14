مسلسلات رمضان 2026، روجينا تكشف شخصيتها في "حد أقصى" (فيديو)

18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، تواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “حد أقصى” مع الفنان محمد القس وعدد من النجوم.

مسلسل روجينا في رمضان 2026

وقالت روجينا لشاشة dmc: إنها تقدم شخصية صباح وهي شخصية منتقدة ما بين الطيبة والقوة، بينما قال محمد القس: أن يجسد شخصية مدير بنك يتعرض لأزمات خاصة ويتعرض لمشكلة كبري يخوض بها رحلة طويلة.

وكانت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرضت لقطات من كواليس تصوير مسلسل "حد أقصى" بطولة النجمة روجينا المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة".

المسلسل يشارك في بطولته الفنان محمد القس وخالد كمال ومريم أشرف زكي وفدوى عابد، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

ويدور مسلسل حد أقصى في إطار من الدراما الاجتماعية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.