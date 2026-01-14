الأربعاء 14 يناير 2026
ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، روجينا تكشف شخصيتها في "حد أقصى" (فيديو)

مسلسل حد أقصي
مسلسلات رمضان 2026، تواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “حد أقصى” مع الفنان محمد القس وعدد من النجوم. 

مسلسل روجينا في رمضان 2026 

وقالت روجينا لشاشة dmc: إنها تقدم شخصية صباح وهي شخصية منتقدة ما بين الطيبة والقوة، بينما قال محمد القس: أن يجسد شخصية مدير بنك  يتعرض لأزمات خاصة ويتعرض لمشكلة كبري يخوض بها رحلة طويلة.

وكانت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرضت لقطات من كواليس تصوير مسلسل "حد أقصى" بطولة النجمة روجينا المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة".

المسلسل يشارك في بطولته الفنان محمد القس وخالد كمال ومريم أشرف زكي وفدوى عابد، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

ويدور مسلسل حد أقصى في إطار من الدراما الاجتماعية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي.

