كندا علوش تنتهي من تصوير مسلسل "ابن النصابة"

18 حجم الخط

انتهت الفنانة كندا علوش من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد ابن النصابة، وكانت المشاهد الأخيرة في استاد القاهرة.

مسلسل كندة علوش الجديد

وتدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول "رانيا" المحامية التي تنهار حياتها فجأة، بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن نجلهما، لتتحول من امرأة منكسرة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.

مسلسل "ابن النصابة" بطولة كندة علوش، انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن كندة علوش عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "إخواتي"، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.