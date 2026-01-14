الأربعاء 14 يناير 2026
كندا علوش تنتهي من تصوير مسلسل "ابن النصابة"

انتهت الفنانة كندا علوش من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد ابن النصابة، وكانت المشاهد الأخيرة في استاد القاهرة. 

مسلسل كندة علوش الجديد 

وتدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول "رانيا" المحامية التي تنهار حياتها فجأة، بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن نجلهما، لتتحول من امرأة منكسرة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.

مسلسل "ابن النصابة" بطولة كندة علوش، انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن كندة علوش عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "إخواتي"، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

