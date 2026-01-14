مخرج "مرسل إلى": أثمن اهتمام الدولة بالمسرح المدرسي

18 حجم الخط

يعرض مسرح السامر مساء غد الخميس، المسرحية المصرية «مرسل إلى» ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

وعقدت الندوة الثالثة عشرة من فعاليات المهرجان، عن العرض المصري «مرسل إلى» إخراج محمد فرج، صباح اليوم الأربعاء، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان، الذي أكد أنه لأول مرة يشارك عرض مسرحي تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة فى مهرجان المسرح العربي.

وأوضح محمد فرج مخرج العرض، أنه بالعمل في المسرح المدرسي، ثم مسرح الجامعة، هذا ما أوقعه في حب المسرح، حتى وصل إلى إخراج عروض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وبالتحديد في قصر ثقافة السنبلاوين، وثمن توجه الدولة المصرية نحو الاهتمام بالمسرح المدرسي، معبرا عن سعادته بتمثيل أحد عروض الثقافة الجماهيرية ذات الإنتاج المنخفض التكاليف في فعاليات مهرجان بحجم مهرجان المسرح العربي.

من جانبه أوضح المخرج غنام غنام- مسؤول المجال الإعلامي للمهرجان، أن هذا العرض يؤكد على أن الهيئة العربية للمسرح تخضع لمعيار الجودة فقط، فلا ننظر إلى اسم المخرج أو تاريخه أو أسماء شهيرة من الفنانين، فقط هو معيار الجودة للعمل الذى يتم من خلاله اختيار الأعمال المشاركة فى المهرجان، مشيرا إلى أن هذا العرض وفريق العمل فرض نفسه بنفسه، موجها التحية والتقدير للجنة اختيار العروض بالمهرجان ولفريق العمل بالمسرحية.

من جانبه، أكد الكاتب طه زغلول- مؤلف العرض، أن أغلب الأعمال التى يكتبها ترجع إلى نصوص تاريخية، ويحاول النظر لها بشكل مختلف، فدراسة التاريخ تجعله يستكشف بعض ملامح المستقبل التى يستطيع ترجمتها بالكتابة، والعرض يتحدث عن مأساة الإنسان فى زمن الحرب عبر رؤية درامية .

وتحدث الفنان محمد سليمان - أحد أبطال العرض، عن تجربته فى المسرح التى بدأت بالمدرسة، أما فى قصور الثقافة فهى التجربة الثامنة له، مشيرا أن العرض كانت خطواته ناجحة فى كل عروضه سواء فى نطاق قصور الثقافة أو فى المهرجانات الأخرى.

