بعد تألقها في "ميدتيرم"، معلومات لا تعرفها عن ياسمينا العبد

تمثل الفنانة الشابة ياسمينا العبد نموذجا لموهبة فنية حقيقية تشكلت على مهل، وتطورت عبر سنوات من التجارب المتنوعة بين السينما والدراما والمسرح، حتى وصلت إلى مرحلة النضج الفني التي ظهرت بوضوح وبشكل جلي في مسلسل ميدتيرم، العمل الذي يمكن اعتباره محطة فاصلة وفارقة في مسيرتها الفنية.

من هي تيا في مسلسل ميدتيرم؟

ولدت الفنانة ياسمينا العبد في 8 يونيو عام 2006 بمدينة جنيف، في سويسرا، بدأت ياسمينا التمثيل في سن مبكرة، قبل أن يلفت حضورها أنظار الجمهور بشكل أوسع من خلال مسلسل البحث عن علا، الذي شكل نقطة تعارف حقيقية بينها وبين المشاهدين، واستمر حضورها في جزئه الثاني.

ومنذ ذلك الوقت، اتجهت ياسمينا لاختيارات متنوعة، عكست رغبتها في بناء مسيرة قائمة على التطور لا التكرار، فعلى مستوى الدراما، شاركت ياسمينا في أعمال بارزة مثل أحلام سعيدة، وموضوع عائلي الجزء الثالث حيث قدمت دورها بامتياز وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وقت العرض، كما شاركت في رمضان 2024 في مسلسل مسار إجباري، وفي العام الماضي تألقت في مسلسل ساعته وتاريخه، ومسلسل لام شمسية التي أكدت من خلاله على قدراتها حيث تألقت بشخصية زينة ابنة محمد شاهين وكانت من الأسماء اللامعة في العمل الذي جذب أنظار الجمهور.

وفي السينما، شاركت على امتداد مشوارها الفني في عدد من الأفلام المتنوعة، من بينها بنات عبد الرحمن، وفضل ونعمة، إلى جانب أفلام موجهة للجمهور العائلي مثل يوميات سكر: صاحب الظل الطويل وسكر: سبعبع وحبوب الخرزيز، حيث قدمت شخصية زوبعة، وإلى جانب تجاربها السابقة كانت لها مشاركات في تجارب عالمية مثل مسلسل Karantina، ومسلسل “Theodosia”.

أما المسرح، فكان له حضور خاص في تجربتها من خلال مشاركتها في مسرحية بني آدم مع الفنان أحمد حلمي، والتي عرضت في الرياض وحققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا في تجربة عززت علاقتها المباشرة بالجمهور ومنحتها ثقة إضافية على خشبة المسرح.

مشاركة ياسمينا العبد في مسلسل ميدتيرم

وجاء مسلسل ميدتيرم ليشكل علامة فارقة في مشوار ياسمينا العبد، حيث قدمت شخصية تيا المعقدة نفسيًا، وأظهرت من خلالها تطورا لافتا في أدواتها التمثيلية، إلى جانب توظيف ذكي لقدراتها الصوتية من خلال أغنيات داخل العمل، أبرزها ضمة وظلموه، وبعد نجاح ميدتيرم تنتظر ياسمينا العبد عملا جديدا وهو مسلسل ابن النصابة.

وفي الأخير تعيش ياسمينا العبد اليوم مرحلة جديدة من مسيرتها، مرحلة الانتقال من كونها موهبة واعدة إلى نجمة شابة قادرة على فرض نفسها بثقة، بعد أن أصبح اسمها مرتبطا بأعمال تعكس تطورًا حقيقيًا، وتجربة فنية تتشكل بوضوح مع كل خطوة جديدة لها.

