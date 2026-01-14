الأربعاء 14 يناير 2026
ثقافة وفنون

نايل دراما تعرض حلقة خاصة مع الفنان محمد صبحي

الفنان محمد صبحي،
الفنان محمد صبحي، فيتو
تواصل قناة نايل دراما برئاسة المخرج عمرو عابدين تقديم أعمال نوعية تستعيد رموز الفن والفكر المصري، حيث تُعرض الليلة حلقة خاصة واستثنائية مع الفنان القدير محمد صبحي، في أول ظهور تلفزيوني له على الشاشة المصرية بعد غياب تجاوز 15 عامًا.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة الوطنية للإعلام لتطوير المحتوى والارتقاء بالرسالة الإعلامية، وبقيادة أحمد المسلماني رئيس الهيئة.  

وأعلن المخرج عمرو عابدين، أن الحلقة أذيعت أمس، لتسبق مباشرة إعادة عرض مسلسل «فارس بلا جواد»، أحد أبرز الأعمال الدرامية في تاريخ الدراما المصرية.

وأسندت مهمة إخراج اللقاء إلى الثنائي الإخراجي جيلان الشربيني وإبراهيم السيد، وتقديم الاعلامية هبة فاروق في اختيار يعكس الحرص على تقديم رؤية إخراجية معاصرة تحافظ على مكانة وتاريخ «الأستاذ» محمد صبحي. وقد جرى تصوير الحلقة داخل مدينة سنبل للفنون، لتخرج بصورة فنية راقية تمزج بين العمق الفكري للحوار واللمسة البصرية الجمالية، ما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا ويجعله محطة مهمة في مسيرة القناة.

وأكد عمرو عابدين أن إعادة عرض مسلسل «فارس بلا جواد»، واللقاء الذي يسبقه، جاءت استجابة مباشرة لنتائج استفتاء الجمهور، الذي عبّر بوضوح عن رغبته في عودة الأعمال الهادفة لمحمد صبحي إلى شاشة التلفزيون المصري، في تأكيد على نجاح إدارة القناة في قراءة نبض المشاهدين وتقديم ما يلبّي تطلعاتهم نحو إعلام راقٍ وواعٍ.  وعقب اللقاء بدأ عرض مسلسل «فارس بلا جواد» على شاشة قناة نايل دراما. 

الهيئة الوطنية للاعلام أحمد المسلماني قناة نايل دراما المخرج عمرو عابدين محمد صبحي
الجريدة الرسمية