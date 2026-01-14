محمود التهامي ونجوم الإنشاد يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج بالأوبرا

18 حجم الخط

بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات والتى تستضيف المنشد الشيخ محمود التهامى.

موعد حفل ذكرى الإسراء والمعراج بالجمهورية

وتقدم فرقة الإنشاد الديني حفلها بذكرى الإسراء والمعراج، في الساعة الثامنة مساء يوم السبت 17 يناير الجاري على مسرح الجمهورية، حيث يشارك فيه كل من نادين العمروسى، طه حسين، بلال مختار، أحمد حسن.

يضم برنامج الحفل الذى يأتي من إعداد وتحفيظ مصطفى النجدى، نخبة من الإبتهالات والتواشيح والمؤلفات الروحانية منها التعطيرة النبوية، صبح الصباح، صلى الله على محمد، حيوا ربيب العلا، محمد يا رسول الله، سلام الله ياطه، ليلة الإسراء، الصبح بدا، قاضى الغرام، البردة، أكاد من فرط الجمال، حياتى، صعايدة يا رسول الله، صفه لى، ياهو، لم أفى، أنين العاشق، قمر.

تأتي الاحتفالية فى إطار خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا لمشاركة المجتمع مختلف المناسبات التى تمثل جانبًا من ملامح الهوية المميزة للشخصية المصرية.

حفل فرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية

فرقة الإنشاد الديني

تأسست فرقة الإنشاد الديني عام 1972 في عهد الرئيس محمد أنور السادات حيث اجتمع مع أسامة أنور عكاشة والمايسترو عبد الحليم نويرة لبحث تأسيس فرقة الإنشاد الديني وذلك لحفظ التراث الديني.

وبدأت فرقة الإنشاد الدينية باثني عشر صوتًا من أجمل الأصوات، حيث تم الاستعانه بعظماء المشايخ وقتها أمثال الشيخ سيد موسى، الشيخ عبد السميع بيومي، الشيخ محمد عبد الله، الشيخ محمد الفيومي والشيخ حنفي وجميعهم من حفظة التراث الديني من تواشيح وقصائد وابتهالات، ولتدريب الفرقة وعمل مقدمات للتواشيح استعان بعبد المنعم الحريري ليضع ما يتم تقديمه في ثوب جديد يظل محفوظ في أذهان المستمعين.

فكانت أولى حفلات فرقة الإنشاد الديني في انتصارات أكتوبر 1973 على مسرح سيد درويش بمعهد الموسيقى بالهرم ولاقت وقتها نجاحًا كبيرًا، ولم تتوقف الفرقة عن التطوير والتحديث حيث استمرا خلال الخمسين عامًا من 1972 وحتى الآن، فقد تم دمج التراث الديني بالأغاني المعاصرة والحديثة من خلال القادة الذين تعاقبوا على قيادة الفرقة فنيًا أمثال: يسري قطر، صلاح غباشي، عمر فرحات، علاء عبد السلام ومحفظي الفرقة الكبار أمثال: حسني عبد الله، محمود الوزيري وأحمد عبد الله.

وقد مثلت فرقة الإنشاد الديني مصر في المحافل الدولية بجميع الدول العربية والأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وبولندا وغيرها، ولازالت الفرقة تبحث عن كل إبداع وكل جديد فى مجال الإنشاد الديني وتنشر فنها وتراثها في كل أنحاء العالم.

