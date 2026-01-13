مخرج «طلاق مقدس» بالمسرح العربي: أعتبر هذا العرض اختبارا لي

18 حجم الخط

تعرض المسرحية العراقية «طلاق مقدس» على مسرح السامر مساء غد الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

وعقدت الندوة العاشرة من فعاليات المهرجان، عن العرض العراقي «طلاق مقدس» تأليف وإخراج علاء قحطان، صباح اليوم الثلاثاء، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان، بحضور المخرج غنام غنام مسؤول المجال الإعلامي للمهرجان.

وقال مؤلف ومخرج «طلاق مقدس» علاء قحطان، إنه شارك فى العديد من الأعمال فى التليفزيون والمسرح وتخرج من كلية الفنون الجميلة واستكمل دراساته العليا وحصل على الماجيستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن تاريخ المسرح العراقي تاريخ مشرف وهناك من الكٌتاب والفنانين والمخرجين المؤثرين فى مجال المسرح.

وأوضح علاء القحطاني، أن المسرح العراقي حاليا مسرح صريح ومكشوف دون رمزية، وأصبح جاذب للفنانين العراقيين الذين اتجهوا فى فترة معينة إلى السينما والتليفزيون، وهناك حاليا إقبال جماهيري على العروض فى العراق، ولكن فى رأيه رغم ذلك يرى أنها عروض لا تؤثر فى الناس وغير قريبة منهم.

وعن العرض قال قحطان، إننى مع العرض الذى يطرح مشكلة معينة وليس الذى يطرح حلول، لذا فى العرض أطرح مشكلة مؤثرة فى المجتمع نتيجة قرارات خاطئة، أفككها بشكل مبسط حتى أستطيع طرحها فى شكل مسرحي، لافتًا إلى أن العرض يعتبره الاختبار الحقيقي له، وتدور فكرته حول “لماذا أخطاء الآباء يتحملها الأبناء، ومناقشة التطرف فى كل المجالات”.

كما تحدث أبطال العرض الحاضرين بمنصة الندوة، «الفنانة نعمة عبد الحسين والفنان ياسر قاسم والفنان زين علي»، عن أعمالهم السابقة وتجربتهم فى العرض، وتعاملهم مع المخرج الذى اتسم بالتعامل العائلي والنقاش الحر والتفاهم والمحبة، وأعربوا عن سعادتهم البالغة فى مشاركتهم بالمهرجان، وقدموا الشكر لمصر وللهيئة العربية للمسرح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.